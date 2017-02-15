فوائد قشور وثمرة اليوسفي المتعددة للكبد وللجسم ككل

اليوسفي، الفاكهة اللذيذة والمحببة للكثيرين والتي تتميز بمذاق مميز يفضله الغالبية وتؤكل كثيراً بدون ملل ويحتوي اليوسفي على نسبة عالية من فيتامين E الهام جداًوالضروري والذي يعمل كمضاد طبيعي لتكون أغلب الأورام داخل الجسم ومفيد جدا لصحة القلب ويقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين.
فوائد قشور اليوسفي للجسم
- يدخل في كثير من أنظمة إنقاص الوزن والرشاقة نظراً لقدرته على التأثير المطلوب في هذه العملية وذلك كما جاء في دراسات عديدة.
- يدخل في وصفات التجميل الخاصة بالشعر والبشرة وله تأثير مدهش في هذا المجال.
- مضاد قوي لتكون أية أنواع من الخلايا السرطانية والأورام بكافة أنواعها.
فوائد ثمرة اليوسفي
- يساعد في تسهيل عملية الهضم ومهدئ طبيعي قوي للأعصاب.
- مفيد جداً في حالات التهاب القولون.
- غني بفيتامينات هامة مثل E و C الهامين للجسم.
- مطهر طبيعي للمعدة ويخلص الجسم من البكتيريا المتعفنة.
- مسكن قوي لحالات السعال الحاد والربو والتهاب الجيوب الأنفية وكافة مشاكل الصدر.
- علاج طبيعيي للإسهال وينقي الجسم من السموم.