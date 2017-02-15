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فوائد قشور وثمرة اليوسفي المتعددة للكبد وللجسم ككل

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فوائد قشور وثمرة اليوسفي المتعددة للكبد وللجسم ككل فوائد قشور وثمرة اليوسفي المتعددة للكبد وللجسم ككل

اليوسفي، الفاكهة اللذيذة والمحببة للكثيرين والتي تتميز بمذاق مميز يفضله الغالبية وتؤكل كثيراً بدون ملل ويحتوي اليوسفي على نسبة عالية من فيتامين E الهام جداًوالضروري والذي يعمل كمضاد طبيعي لتكون أغلب الأورام داخل الجسم ومفيد جدا لصحة القلب ويقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين.

 

 

 

فوائد قشور اليوسفي للجسم

  • يدخل في كثير من أنظمة إنقاص الوزن والرشاقة نظراً لقدرته على التأثير المطلوب في هذه العملية وذلك كما جاء في دراسات عديدة.
  • يدخل في وصفات التجميل الخاصة بالشعر والبشرة وله تأثير مدهش في هذا المجال.
  • مضاد قوي لتكون أية أنواع من الخلايا السرطانية والأورام بكافة أنواعها.

 

فوائد ثمرة اليوسفي

  • يساعد في تسهيل عملية الهضم ومهدئ طبيعي قوي للأعصاب.
  • مفيد جداً في حالات التهاب القولون.
  • غني بفيتامينات هامة مثل E و C الهامين للجسم.
  • مطهر طبيعي للمعدة ويخلص الجسم من البكتيريا المتعفنة.
  • مسكن قوي لحالات السعال الحاد والربو والتهاب الجيوب الأنفية وكافة مشاكل الصدر.
  • علاج طبيعيي للإسهال وينقي الجسم من السموم.

 

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