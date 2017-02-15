على نمط سائق التوكتوك ..متصل مع وائل الإبراشي يثير ضجة في الاستديو بكلام في منتهى الخطورة(فيديو)

شيماء مصطفى

في اتصال تليفوني في برنامج العاشرة مساء مع الإعلامي وائل الإبراشي، فاجأ المتصل جميع من في الاستديو بكلام خطير على نمط كلام سائق التوكتوك الذي استضافه عمرو الليثي، حيث هاجم الرجل السيسي نفسه عندما اتهمه بأنه هو المسئول الأول عما يحدث في مصر، وأكد أن الأحوال الاقتصادية للمواطن تسوء بشكل كبير، برغم المليارات التي نسمع عنها في مجلس النواب ومجلس الوزراء، وبرغم ذلك ذهبنا للاقتراض من الخارج قام النظام الحاكم في مصر بالتضييق على الشعب.

وأضاف المتصل أن الشعب أصبح لعبة بين السلطات وهو الضحية، والغريب أن ما يُقال أنه يحدث من قرارات واجراءات من أجل الدولة والمصلحة العام أمر غير صحيح، لأن الدولة ليست مباني ومنشآت ولكنها شعب، وإذا كان الشعب لا يجد الرعاية والعناية وتنفيذ ما يرضيه فإن ما يحدث ليس لمصلحة الدولة.

وقد رد عليه بعض النواب الذين كانوا متواجدين في الاستديو بأن السيسي يسعى بسرعة الصاروخ على حد وصفهم لحل مشاكل الشعب، وأكد أحدهم إلا إذا كان الحديث (يقصد المتصل) له اتجاهات أخرى.

شبكةعيونالإخبارية

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