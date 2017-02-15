للمرأة الحامل || يجب أن تبتعدى عن تناول هذه الأطعمة لأنها قد تؤدى إلى تشوهات للجنين

سمر العشري

المرأة الحامل هى المسؤولة الوحيدة وبشكل مباشر وكبير عن صحتها وعن صحة جنينها فكل ما تتناوله المرأة الحامل يؤثر بشكل كبير جدا فى تكوين جسم الجنين وإسلوب حياتها إيضا يؤثر جسديا ونفسيا عليها وعلى صحة جنينها .

فعلى المرأة الحامل أن تتناول ما تحتاجه من العناصر الغذائية المفيدة واللازمة لصحة الجسم وأن تبتعد عن الأشياء الخاطئة وأن تبتعد أيضا عن الأطعمة الضارة التى من المؤكد أنها تؤذيها وبشكل كبير وليس هى فقط بينما تؤثر بالسلب على صحة الجنين .

فقد حذرت دكتورة ليندا جاد الحق استشاري التغذية العلاجية والسمنة من خلال أستضافتها فى برنامج "المطبخ" الذى يبث عبر القناة الفضائية "الحياة" المرأة الحامل من تناول بعض أنواع الطعام بكثرة مثل الكبدة والتونة لأنهما يسببان بعض المشكلات للجنين،وأوضحت الدكتورة من خلال حديثها أن التونة تحتوي على نسبة مرتفعة من الزئبق الذي يكون له تأثير سلبي على ادراك الجنين ومستوى ذكاءه وأضافت أن الكبدة والتونة تحتويان على نسبة مرتفعة من فيتامين A الذي قد يؤدي تناوله إلى اجهاض المرأة الحامل أو حدوث تشوهات للجنين.