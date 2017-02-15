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المتحدث باسم الكهرباء : أصحاب الدخول الثابتة هم المتضررين الوحيدين من تحريك أسعار الكهرباء .. «فيديو»

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المتحدث باسم الكهرباء : أصحاب الدخول الثابتة هم المتضررين الوحيدين من تحريك أسعار الكهرباء .. «فيديو» المتحدث باسم الكهرباء : أصحاب الدخول الثابتة هم المتضررين الوحيدين من تحريك أسعار الكهرباء .. «فيديو»

صرح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن المواطنين أصحاب الدخول الثابتة ، هم فئة  الوحيدة المتضررة من تحريك سعر الكهرباء، لذا سوف يتم العمل على مراعاة تلك الفئات أثناء تطبيق قرار زيادة الكهرباء التي من المقرر أن تبدأ في شهر يوليو العام الجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أثناء حواره في برنامج من ماسبيرو الذي يذاع من خلال التليفزيون المصري، أن زيادة فواتير أسعار الكهرباء سوف  تطبق على الطبقات الفقيرة من المواطنين ولكن بنسب ملائمة للغاية ، فسوف يتم مراعاة تلك الطبقات لان الزيادة في الأسعار قائمة على أبحاث ودراسات  صادرة من مرفق تنظيم الكهرباء ، كما سيتم مراعاة الزيادة في الأسعار بناء على الأعباء الأخرى الملقاة عليهم.

 

وأوضح حمزة أن دعم الكهرباء سوف يكون في الشريحة من صفر إلى 50 كيلو وات نحو 430% ، وأشار إلى نسبة الأفراد المشتركين في هذه الشريحة تصل إلى نحو 25% من إجمالي المشتركين الذين يقدر عددهم بنحو 33 مليون مشترك.

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