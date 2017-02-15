دراسة || الطلاق أفيد لصحة المرأة

الزواج هو يعتبر واحد من أهم خطوات الحياة ، و هي مرحلة يجب على الجميع اتخاذها فجميع الاديان تؤكد على الزواج و أهميته و قد حرم جميع الاديان الزنا ، و جعل الزواج في المقام الاول , لذلك الزواج هو شئ وصى عليه جميع الاديان ، و قد يكون بعد الزواج هناك عدم استقرار او عند توافق بين الزوجين و رغبة خص من الشخصين الانفصال بسبب عدم شعوره بالراحة مع هذا الشخص ، و ايضا كما ان الاديان وصت على الزواج ايضا ابغضت من الطلاق و لكنه في بعض الامور يكون ضرورياً ، ذكراً لهذا أتينا لكم بدراسة اعلن عنها موقع روسيا اليوم و هي ان الطلاق أفضل لصحة المراة .

فبعد أجر بعض من العلماء الامريكيان الدراسات أثبت ان المرأة المتزوجة يزيد وزنها مع تقدم العمر عكس المرأة المطلقة و التي يظل او ينقض وزنها ,، و هذا ما يكسب المرأة المطلق الصحة و هذا أجرى على الالف من الحالات ، كما قامت الدراسة على وزنهم و الضغط و الامراض ، فان نمط حياة المراة المتزوجة أكسبها الوزن و بعض الامراض مثل الضغط لتوفيق بين البيت و العمل , على عكس المرأة المطلقة و التي في الغالب مترفعة للعمل فقط .