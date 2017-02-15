أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى

دراسة || الطلاق أفيد لصحة المرأة

Google+ Print
دراسة || الطلاق أفيد لصحة المرأة دراسة || الطلاق أفيد لصحة المرأة

الزواج هو يعتبر واحد من أهم خطوات الحياة ، و هي مرحلة يجب على الجميع اتخاذها فجميع الاديان تؤكد على الزواج و أهميته و قد حرم جميع الاديان الزنا ، و جعل الزواج في المقام الاول , لذلك الزواج هو شئ وصى عليه جميع الاديان ، و قد يكون بعد الزواج هناك عدم استقرار او عند توافق بين الزوجين و رغبة خص من الشخصين الانفصال بسبب عدم شعوره بالراحة مع هذا الشخص ، و ايضا كما ان الاديان وصت على الزواج ايضا ابغضت من الطلاق و لكنه في بعض الامور يكون ضرورياً ، ذكراً لهذا أتينا لكم بدراسة اعلن عنها موقع روسيا اليوم و هي ان الطلاق أفضل لصحة المراة .

فبعد أجر بعض من العلماء الامريكيان الدراسات أثبت ان المرأة المتزوجة يزيد وزنها مع تقدم العمر عكس المرأة المطلقة و التي يظل او ينقض وزنها ,، و هذا ما يكسب المرأة المطلق الصحة و هذا أجرى على الالف من الحالات ، كما قامت الدراسة على وزنهم و الضغط و الامراض ، فان نمط حياة المراة المتزوجة أكسبها الوزن و بعض الامراض مثل الضغط لتوفيق بين البيت و العمل , على عكس المرأة المطلقة و التي في الغالب مترفعة للعمل فقط .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار