أمن دمياط يكثف جهوده لضبط شاب متهم بمحاولة قتل والديه

شيماء مصطفى

كشف مصدر مطلع في مديرية الأمن بدمياط تفاصيل إقدام شاب على إشعال النيران في مسكن والديه بمركز كفر سعد، مساء الثلاثاء، موضحًا أن الأهالي فوجئوا بالنيران تلتهم أحد المنازل ما أدى إلى إصابة "علاء. ر"، والبالغ من العمر 65 سنة، وزوجته "عزيزة.م" 59 سنة.

وأوضح المصدر، أن ضباط مباحث قسم شرطة كفر سعد انتقلوا إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي، حيث تبين أنهما في حالة خطرة، لافتًا إلى أن عددًا من الجيران أكدوا أنهم سمعوا مشادة كلامية بين المجني عليهما ونجلهما "م. ر"، الذي اتهموه بسكب الجاز في مسكن والديه لقتلهما.

وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي التهم محتويات المسكن، في الوقت الذي تكثف فيه قوات الأمن جهودها لضبط المتهم، وسؤال شهود العيان للوقوف على دوافع وملابسات الحادث.

وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads