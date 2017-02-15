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أضرار مشروب العرقسوس علي الحامل والجنين !

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أضرار مشروب العرقسوس علي الحامل والجنين ! أضرار مشروب العرقسوس علي الحامل والجنين !

أثبتت الدراسات الجديدة ان العرقسوس انضم إلى قائمه الأغذية التي يجب علي المرأة تجنبها أثناء الحمل , لأنه يسبب الكثير من الأمراض حيث يصيب المواليد بقصور الانتباه وفرط الحركة.

علي الرغم من أن العرقسوس معروف جدا بفوائده الطبية المتعددة إلا أن جاءت الدراسات الحديثة لتحذر من وجود أضرار لتناوله, حيث أكدت دراسه إلى أن تناول العرقسوس يؤثر علي خصوبة المرأة وجاءت اخري تؤكد انه يؤثر أيضا علي صحه الأجنة في نواح عديده ومنها ولاده الطفل بأقل من الوزن الصحي .

وأيضا أجريت دراسه في جامعه هلسنكي في فنلندا ,حيث اجمعوا القائمون عليها أن خلاصه العرقسوس تؤثر سلبيا علي تطور الجهاز العصبي للجنين ,حيث أنها تزيد من افراز هرمون التوتر , وان مستخلص العرقسوس يحفز من افراز يدعي الذي يمنع الجسم من رؤية الهرمونات التي تفرزها الغده الكظرية ليقوم جسم المزيد منها لتعويضه عن النقص اذا حدث مما يؤدي إلى زيادة الهرمونات في جسم الجنين بشكل كبير حيث يسبب العديد من الأمراض النفسية والعقلية.

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رئيس قسم الأخبار