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بالصور || حبس مدير "كادبوري" سنة بعد العثور على مسمار في عبوة شيكولاتة

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بالصور || حبس مدير "كادبوري" سنة بعد العثور على مسمار في عبوة شيكولاتة بالصور || حبس مدير "كادبوري" سنة بعد العثور على مسمار في عبوة شيكولاتة

في سبتمبر الماضي قامت السيدة "دعاء طاهر" بتحرير محضر ضد شركة "كادبوري" المنتجة للشيكولاتة بعد عثورها على مسماراً داخل إحدى العبوات والتي كانت قد اشترتها من أجل ابنتها الصغيرة والتي تسكن بالتجمع الخامس والتي رفضت نهائياً اعتذار الشركة عن الواقعة.

وبعدها تدخل جهاز حماية المستهلك في القضية وأكد أنه سوف يتم إجراء حملة تفتيشية على المصنع المذكور وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ووزارة الصحة واليوم جاء حكم المحكمة في هذه القضية منصفاً للسيدة دعاء والتي أعربت عن سعادتها به وشددت على ضرورة أن تكون مثل تلك الأحكام رادعة لشركة "كادبوري" وغيرها حتى لا يكرروا هذا الأمر ثانية.

وقد جاء حكم محكمة القاهرة الجديدة الجزئية بحبس المدعو "أشرف وهدان" مدير الشركة المتهمة سنة مع الشغل و1000 جنيه لإيقاف التنفيذ وأيضاً غرامة قدرها 10000 جنيه في الواقعة التي كادت أن تودي بحياة الطفلة .

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رئيس قسم الأخبار