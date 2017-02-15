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ضبط مدير محل خير زمان وابو عمار السوري لحوزتهما علي لحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمي

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ضبط مدير محل خير زمان وابو عمار السوري لحوزتهما علي لحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمي ضبط مدير محل خير زمان وابو عمار السوري لحوزتهما علي لحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمي

تمكنت وزارة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك من ضبط مدير محل خير زمان ومدير ابو عمار السور لحيازتهما كميات لحوم فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمي ، تم ضبطها اثناء تجهيزها للإستخدام داخل المحلات الخاصة بهما وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الازم .

وتم التنسيق مع مفتشي وزارة الصحة البيطرية للكشف علي اللحون الموجودة داخل حوزة المتهمين وبمداهمة المحل تم ضبط 21 كيلو لحوم برازيلية و10 كيلوجرامات بسطرمة و32 كيلو لحوم مفرومة و11 كيلو كبدة و60 كيلو لحوم بلدى و16 كيلو كفتة و30 كيس لانشون و11 كيس هوت دوج تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
وتم القبض على "أحمد. ح" مدير المحل وحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4467 لسنة 2017 وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق.
كما تم ضبط "محمد. م" مدير مطعم أبو عمار السورى بالعجوزة، وبحوزته 80 كيلو لحوم و65 كيلو لحوم مفرومة و30 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى وحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4468 وباشرت النيابة التحقيق.

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رئيس قسم الأخبار

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