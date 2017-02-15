وزير المالية || خلال ساعات سيتم تعديل سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيه

سمر العشري

صرح وزير المالية من خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسؤليتي للإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة صدى البلد أن المناقشات تجرى حاليا لتعديل سعر الدولار الجمركي بعد الهبوط الحاد لسعر العملة الأمريكية في السوق المصري و سوف يتم تعديل السعر خلال ساعات و من المتوقع حسب تصريح وزير المالية أن يكون سعر الدولار الجمركي الجديد 16 جنيه بعد أن كان سعره 18.50 و سوف نستعرض سعر الدولار الآن في البنوك المصرية بالتفصيل.

تشهد العملة الأمريكية تغير مستمر في الأسعار على مدار الأربع و عشرين ساعة طوال الإسبوع، فمنذ قرار تعويم الجنيه و قد أصبحت البنوك تعمل مثل شركات الصرافة و تتنافس بقوة فيما بينها للحصول على أكبر كم من العملة الصعبة، و نجد كل بنك يحاول أن يستقطب أكبر قدر من الدولار .

شبكةعيونالإخبارية

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