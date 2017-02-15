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محامي يلقي بزوجته من "البلكونة" بعد مشادة كلامية بينهما بسبب فصله عن العمل بحدائق القبة

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محامي يلقي بزوجته من "البلكونة" بعد مشادة كلامية بينهما بسبب فصله عن العمل بحدائق القبة محامي يلقي بزوجته من "البلكونة" بعد مشادة كلامية بينهما بسبب فصله عن العمل بحدائق القبة

تكثر المشاكل خاصة بين الأزواج بسبب مصاريف المنزل وعجز الأب عن الوفاء بمتطلباتهم الحياتية ولذلك نرى يوميا هذة الأيام مشادات وعراك شديد بين الزوجين وقد تنتهي الخلافات بجرائم جنائية تقض على الأسرة وهذا ما حدث اليوم حيث قام محامي يدعى "ك.م" ٤٦ عام بالشروع في قتل زوجته بسبب فصله عن العمل عن طريق إلقائها من الدور الثالث بشارع محمد مرعي بمنطقة حدائق القبة.

وزوجته تدعى "م.ط" ٤٠ عام ولم ينتهي الأمر هنا بل قام بضرب شقيقها بالزجاج على رأسه بسبب مروره بحالة نفسية صعبة أخرجته عن شعوره بعد قيام الشركة التي يعمل بها بفصله عن العمل وقيام زوجته بإتهامه باللامبالاة والسلبية لعدم وفائه بما يحتاجه المنزل فشعر الرجل بالإهانه وألقاها من البلكونة.

 

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رئيس قسم الأخبار