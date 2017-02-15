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بالصور || أكثر الأماكن جمالاً وغرابة توجد بالفعل على كوكبنا !

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بالصور || أكثر الأماكن جمالاً وغرابة توجد بالفعل على كوكبنا ! بالصور || أكثر الأماكن جمالاً وغرابة توجد بالفعل على كوكبنا !

نعيش نحن على كوكب جميل ولكن للأسف معظمنا لم يكن محظوظا بما يكفي لرؤية بعض الأماكن، والاستمتاع بها  إلا من خلال الأفلام أو الصور .

هذه الأماكن هي :

بالي :

الغابة الاستوائية الجميلة من بالي .

1

سيرينجيتي :

تتجول الفيلة في سيرينجيتي تحت سماء عاصفة مليئة بالأمطار في هذه الصورة . 

2

شلالات اجوازو :

عرض جوي ممتع من شلالات اجوازو، في المنطقة الواقعة في الحدود بين البرازيل والأرجنتين.

3 

باندرابان  بنغلاديش :

الحقول الذهبية الملونة في محافظة باندرابان، في هذه الصورة تلة واحدة من المناطق في جنوب شرق بنجلاديش .

4

الطائرة المغمورة في الباهاما : 

طائرة من طراز "سيسنا" C172، التي سقطت في 15 نوفمبر 1980، عندما كانت في مهمة تهريب المخدرات لعصابة "ميدلين كارتل" في كولومبيا، وتقع الطائرة في مياه ضحلة شرق مطار "نورمان كاي" في جزر البهاما .

5

سينوتي – تشيتشن إيتزا – المكسيك :

"إيتزا" تعني في فم "تشيتشن" تعني البئر، تشيتشن إيتزا : تعني في فم البئر وهو اسم نسب لمجموعة عرقية التي كسبت الهيمنة السياسية والاقتصادية لشبه الجزيرة الشمالي .

6

جبل ميرابي باندونيسيا :

في ذلك اليوم أشرقت الشمس مباشرة من وراء ميرابي "جبل النار" ، ويقابل الجبل في هذه الصورة ستوبا المقدس نصب وتمثال "بوذا" ،  وملئ الغابات والقرى ضباب كثيف في الأسفل .

7

منحدرات موهير – أيرلندا :

المنحدرات الصخرية في موهير التي تلتف حول الساحل الغربي لمقاطعة "كلير" ، وهذه المنحدرات الصخرية تصل إلى (702) قدم (214) متر في أعلى مستوياتها وتمتد حوالي خمسة أميال (ثمانية كيلومترات).

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رئيس قسم الأخبار