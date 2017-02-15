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سبب سحب إسرائيل سفيرها من مصر

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سبب سحب إسرائيل سفيرها من مصر سبب سحب إسرائيل سفيرها من مصر

أكد مسؤول في وزارة الخارجية أمس الثلاثاء عن سبب سحب إسرائيل لسفيرها "ديفيد جوفرين" في مصرالذى خرج من الأراضى المصرية فى  أواخر ديسمبر الماضي  وقيل أن السبب لدواعى أمنية ،ولكن كان أول من فسر سحب إسرائيل سفيرها في القاهرة جاء من  المحلل السياسي المصري أمين المهدي الذي يتمتع باتصالات قوية مع المسؤولين الإسرائيليين.

وقال المهدي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إنه لا يعتقد أن سحب السفير الإسرائيلى جاء لدواع أمنية كما قيل بل يعتقد أن هذه الخطوة جاءت بسبب توترات سياسية مكتومة بين مصروإسرائيل ، وأوضح المحلل السياسى أمين المهدي أنه يعتقد أن الرئيس المصرى عبد الفتاح ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلاف بسبب قطاع غزة والحدود مع وأن ذلك الخلاف هو الذي أدى إلى سحب السفير الإسرائيلى من الأراضى المصرية .

والجدير بالذكر أنه تم نقل مقر السفارة الإسرائيلية من الجيزة إلى حى المعادى حيث مقر السفير وسط إجراءات أمنية مشددة وأنتشار كثيف لقوات الأمن وذلك بعد أحداث السفارة الإسرائيلية عام 2011 .

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