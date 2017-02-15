اسعار العملات اليوم الأربعاء 15-2-2017 في بنك مصر

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصرفي تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط في الايام القادمة.
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٤.٠٢٧٥
|٥٤.١٧٣
|02/15 12:20 ص
|دينار بحريني
|٤٣.٧٦٦٦
|٤٣.٨٧٤٩
|02/15 12:20 ص
|ريال عماني
|٤٢.٨٥٧١
|٤٢.٩٦٤٤
|02/15 12:20 ص
|ريال قطري
|٤.٥٣١٥
|٤.٥٤٢٧
|02/15 12:20 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٤٩٢٢
|٤.٥٠٣٦
|02/15 12:20 ص
|ريال سعودي
|٤.٣٩٩٥
|٤.٤١٠٩
|02/15 12:20 ص
|دينار أردني
|٢٣.٢٨٨٦
|٢٣.٣١٤٦
|02/15 12:20 ص
|جنيه إسترليني
|٢٠.٥٣٥٩
|٢٠.٧٥٦٦
|02/15 12:20 ص
|كرون دنماركي
|٢.٣٥٠٢
|٢.٣٦٥٣
|02/15 12:20 ص
|يورو
|١٧.٤٧٦٨
|١٧.٥٨٨٨
|02/15 12:20 ص
|دولار أمريكي
|١٦.٥٠
|١٦.٥٥
|02/15 12:20 ص
|فرنك سويسري
|١٦.٣٨٥٣
|١٦.٤٩٢٢
|02/15 12:20 ص
|ين ياباني
|١٤.٤٩٧٨
|١٤.٦٠٧٧
|02/15 12:10 ص
|دولار كندي
|١٢.٦١٧٦
|١٢.٦٩٩
|02/15 12:10 ص
|دولار استرالي
|١٢.٥٩٩٤
|١٢.٧٣٠٥
|02/15 12:10 ص
|كرون نرويجي
|١.٩٦٥٣
|١.٩٧٩٥
|02/15 12:10 ص
|كرون سويدي
|١.٨٤٥١
|١.٨٥٨
|02/15 12:20 ص
|جنيه قبرصي
|٠
|٠
|02/15 12:10 ص
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