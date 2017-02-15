انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15/2/2017

هبط سعر الريال اليوم في مصر عن تعاملات أمس، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.41 جنيه مصري في البنك الأهلي المصري ، وفي حالة البيع 4.40 جنيه مصري في بنك فيصل الإسلامي ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.
سعر الريال اليوم الاربعاء في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|بنك-مصر-إيران-للتنمية
|4.2854
|4.4439
|التنمية-والإئتمان-الزراعي
|4.3850
|4.4419
|مصرف-ابو-ظبي
|4.3796
|4.4264
|البنك-المصري-الخليجي
|4.3975
|4.4282
|بنك-سايب
|4.4100
|4.4300
|البنك-الأهلي
|4.4075
|4.4211
|بنك-البركة
|4.2661
|4.4601
|بنك-القاهرة
|4.3536
|4.4284
|بنك-الاسكندرية
|4.3864
|4.4179
|البنك-العربي-الافريقي
|4.3828
|4.4343
|البنك-المركزي
|4.4020
|4.4299
|بنك-مصر
|4.3995
|4.4109
|بنك-بلوم-مصر
|4.3995
|4.4264
|بنك-فيصل-
|4.3497
|4.3998
|كريدي-أجريكول
|4.3714
|4.4211
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.2001
|5.1430
|بنك-بيريوس
|4.3995
|4.4264
|بنك-قناة-السويس
|4.3862
|4.4131
|المصرف-المتحد
|4.3767
|4.4267
|البنك-التجاري-الدولي
|4.3919
|4.4273
|البنك-الأهلي-المتحد
|4.3900
|4.4400
|بنك-المشرق
|4.3900
|4.4400
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.4200
|4.4500
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
نخفضت أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 4.35 جنيه مصري، وسعر البيع 4.40 جنيه مصري .
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