انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15/2/2017

سمر العشري

هبط سعر الريال اليوم في مصر عن تعاملات أمس، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.41 جنيه مصري في البنك الأهلي المصري ، وفي حالة البيع 4.40 جنيه مصري في بنك فيصل الإسلامي ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.

سعر الريال اليوم الاربعاء في البنوك :

سعر الريال اليوم في السوق السوداء :

نخفضت أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 4.35 جنيه مصري، وسعر البيع 4.40 جنيه مصري .

شبكةعيونالإخبارية

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