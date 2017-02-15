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انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15/2/2017

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انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15/2/2017 انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15/2/2017

هبط سعر الريال اليوم في مصر عن تعاملات أمس، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.41 جنيه مصري في البنك الأهلي المصري ، وفي حالة البيع 4.40 جنيه مصري في بنك فيصل الإسلامي ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.

سعر الريال اليوم الاربعاء في البنوك :

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك--إيران-للتنمية 4.2854 4.4439
التنمية-والإئتمان-الزراعي 4.3850 4.4419
مصرف-ابو-ظبي 4.3796 4.4264
البنك-المصري-الخليجي 4.3975 4.4282
بنك-سايب 4.4100 4.4300
البنك-الأهلي 4.4075 4.4211
بنك-البركة 4.2661 4.4601
بنك-القاهرة 4.3536 4.4284
بنك-الاسكندرية 4.3864 4.4179
البنك-العربي-الافريقي                                        4.3828  4.4343
البنك-المركزي 4.4020    4.4299
بنك-مصر 4.3995 4.4109
بنك-بلوم-مصر 4.3995 4.4264
بنك-فيصل- 4.3497 4.3998
كريدي-أجريكول 4.3714 4.4211
بنك-التعمير-والإسكان 4.2001 5.1430
بنك-بيريوس 4.3995 4.4264
بنك-قناة-السويس 4.3862 4.4131
المصرف-المتحد 4.3767 4.4267
البنك-التجاري-الدولي 4.3919 4.4273
البنك-الأهلي-المتحد 4.3900    4.4400
بنك-المشرق 4.3900 4.4400
بنك-الاستثمار-العربي 4.4200 4.4500

سعر الريال اليوم في السوق السوداء :

نخفضت أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 4.35 جنيه مصري، وسعر البيع 4.40 جنيه مصري .

 

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