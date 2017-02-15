تفاصيل حبس 6 أشهر مع الشغل لـ أحمد أبو بركة بتهمة سب المستشار أحمد الزند

سمر العشري

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 14/2/2017 ، بمعاقبة أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة المنحل التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وصفوت عمران صحفى بجريدة الجمهورية، بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل، وتغريم جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق مبلغ 20 ألف جنيه، نظرا لاتهامهم بسب المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق.

حيث تقدم المستشار أحمد الزند ببلاغ للنيابة العامة أثناء توليه وظيفة رئاسة نادى قضاة مصر، ضد المدعى عليهم بسبب إهانتهم للسلطة القضائية، وسب وقذف لشخصه وذلك من خلال حوار صحفى نشرته جريدة الجمهورية، فى العدد الصادر برقم 22 أغسطس 2012، وقد تضمن الحوار عبارات مسيئة للزند، وقد حققت نيابة استئناف القاهرة مع المدعى عليهم، وتم اخلاء سبيلهم، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة المنحل وصحفي بجريدة الجمهورية بالحبس ٦ أشهر.

وطالب المحامي أسامة الحلو دفاع المتهم أبو بركة ببراءته، واضاف بأن محكمة الجنح هي المختصة بنظر القضية وذلك لان المجني عليه في القضية المستشار أحمد الزند باعتباره من المواطنين وليس موظف عمومي.

وأضاف الحلو أن الحوار الذي أجراه المتهم خلى من عبارات سب وقذف تجاه المجني عليهم ، وأن أوراق الدعوى خلت من أي دليل ضد موكله أبو بركه.