سائق "التوك توك" سحل الضابط على الأسفلت فأطلق النار عليه ونُقل للمستشفى بحالة خطيرة

واقعة غريبة بطبعها ولكنها حدثت في مصر في شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية فعلى الرغم من معرفة بطش بعض من ضابط الشرطة على المواطنين وأساليبهم الغير لائقة في التعامل مع بعض الناس وخصوصاً المجرمين والخارجين عن القانون بكافة الطرق المتاحة إلا أن في هذه الواقعة أنقلب السحر على الساحر فقد قام سائق توك توك بشبين الكوم بسحل ضابط شرطة أثناء محاولة الفرار من منطقة كوبري مبارك، عقب صدمه أحد المارة في الشارع أثناء السير .

مما دفع الضابط بمحاولة أستيقافه فنشبت مشادة بين الضابط من قوة المرور، وسائق "توك توك" والذي يدعى / محمد عبد الرازق أحمد 40 سنة، ، فتطورت إلى قيام الأخير بسحل الضابط على الأسفلت فأخرج الضابط سلاحه، وأطلق رصاصة في الهواء من سلاحه الميري رغبة منه فى تخويفه .

ولكن مشيئة القدر أصابت تلك الرصاصة السائق في الوجه أسفل العين اليسرى، ونقل على إثرها للمستشفى في حالة خطيرة جداً؛ أكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، أن الإجراء المرتقب ضد ضابط مرور المنوفية، المتهم بإصابة سائق “توك توك”بإصابة خطيرة، هو إحالته للنيابة العامة للبدء فى التحقيق حول حقيقة الواقعة وعمل التحريات اللازمة لمعرفة ملابسات الواقعة من شهود العيان والمصادر السرية .