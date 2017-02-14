حظك اليوم برج الثور الأربعاء 15/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الثور

مهنياً: يدعم هذا اليوم خطواتك، ويحمل إليك دعماً من قِبل بعض الأصدقاء والمؤسّسات التي ارتبطت بعقود عمل سابقة معها



عاطفياً: تسيطر الهواجس العاطفية على تفكيرك، وقد تخرج قصة شخصية الى العلن وتشكّل بعض الاضطراب والقلق



صحياً: حاذر الأعداء والمتطفّلين، قد تصاب بأزمة غضب أو تسمع كلاماً مسيئاً أو تتعرض لإهانات ولا تستطيع السكوت عنها

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads