مصر للطيران تعلن عن أسعار تذاكر السفر لأداء العمرة لهذا الموسم

شيماء مصطفى

أصدر خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان مرسوم ملكي بتأجيل الزيادة المقررة على تأشيرات الحج والعمرة والرسوم الخاصة بالزيارات لهذ العام وذكرت بعض المصادر بشركة مصر الطيران أن أسعار تذاكر السفر الى الأراضي السعودية لن يتم أي زيادة في أسعارها بالرغم من الغلاء في أسعار الوقود وأيضا الضرائب المفروضة عليها والتي زادت بنسبة 100% .

ويرجع ذلك الى نتيجة ارتفاع سعر الريـال السعودي مقابل الجنيه المصري خاصة بعد تعويم الجنيه مقابل العملات العربية والأجنبية وأضاف المصدر أن الضرائب تمثل 65% من قيمة تذكرة الطيران لافتا إنها تضم ضرائب لتأمين المطارات ويتم السداد بالعملة الأجنبية الريال السعودي للسلطات السعودية .

وأشار أن أسعار تذاكر عمرة شهر رجب وشهر شعبان لهذا العام تتضمن أربعة شرائح من الأسعار وسوف تعتمد على مواعيد السفر والعودة وأيضا خط سير الرحلة السعر ليشمل السعر الأول بـ 5570 جنيها للمتجه إلى جدة أما السعر الثاني بـ 5780 جنيها للمعتمر المتجه إلى المدينة المنورة وفي حالة إذا كان يوم السفر والعودة مرتبط بالخميس والجمعة فسعر التذكرة سوف يصل في حالة سفره إلى جدة لـ 5660 جنيها أما إذا كان متجها إلى المدينة المنورة يصل سعر التذكرة إلى 5850 جنيهًا .

وأكدت الشركة أن جميع االخطوط الجوية جاهزة لبدء موسم سفر أداء مناسك العمرة في حالة بدء حجز شركات السياحة لإعداد الرحلات لنقل المعتمرين وأنه في بداية التشغيل سوف تعتمد الشركة على جدول التشغيل المنتظم حيث إنها تسير عشرة رحلات إلى جدة وخمسة رحلات إلى المدينة المنورة.