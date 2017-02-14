أخبار عاجلة

مساء dmc - حالات متوقع فيها تطبيق " قانون الطوارئ " -
مساء dmc - البرادعي : إن لم نستأصل أفكار العزل والنبذ والإقصاء فهي ستجد دوماً من يترجمها إلى عداءات -
مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك -
فيديو.. اللقطات الأولى لأتوبيس بروسيا دورتموند بعد الهجوم الإرهابي -
أيوب: الدوري مازال في الملعب -
مؤمن زكريا يحصل على راحة 48 ساعة بسبب «عش الزوجية» -
ماكيدا: غير راضٍ عن أداء الاتحاد أمام الأهلي -
البدري ينعى شهداء الوطن ويكشف أهمية الفوز على الاتحاد -
مساء dmc - دورتموند يعلن إصابة أحد لاعبيه في إنفجار إستهدف حافلة الفريق -
مساء dmc - حالة غضب داخل البرلمان بسبب مطالبة رئيس البرلمان بمحاسبة وزير الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

أسعار الدواجن تشتعل بالأسواق.. وكيلو البانيه يسجل رقم تاريخي

Google+ Print
أسعار الدواجن تشتعل بالأسواق.. وكيلو البانيه يسجل رقم تاريخي أسعار الدواجن تشتعل بالأسواق.. وكيلو البانيه يسجل رقم تاريخي

واصلت الدواجن أرتفاعها بالأسواق المصرية وذلك عقب استقرارها في الأيام الماضية بالاسواق، ولم يجد المحللون الاقتصاديون اي مبرر لذلك الارتفاع الجديد خاصة في ظل تراجع الدولار في الايام الماضية امام الجنية والذي بدورة يؤدي الي تراجع الاسعار الا ان ذلك لم يحدث.

 

الدواجن في

وشهدت اسعار الدواجن في مصر ارتفاعات تاريخية اليوم حيث سجل سعر كيلو البانيه سعرآ تاريخيآ لاول مرة في الاسواق حيث سجل سعر 77 جنيها، مقارنة بنحو 70 جنيها للكيلو، كما ارتفع أيضآ سعر كيلو الدجاج البلدي ليصل الي سعر 39 جنيها، مقارنة بنحو 34 جنيها الاسبوع الماضي وسجل سعر الدواجن البيضاء 33 جنيها للكيلو، وذلك مقارنة بنحو 30 جنيها للكيلو في الاسبوع الماضي، وبلغ سعر الكيلو المجمد 45 جنيها، مقارنة بسعر 44 جنيها الاسبوع الماضي.

 

أما سعر كيلو الديك الرومي فقد سجل ايضآ ارتفاعآ جديدآ في الاسواق المحلية حيث سجل سعر 45 جنيها للكيلو، واما عن البط فقد سجل تراجعآ ليباع بنحو 38 جنيها للكيلو، مقارنة بنحو 40 جنيها الاسبوع الماضي، كما ارتفع ايضآ سعر طبق البيض ليصل الي سعر 38 جنيها بزيادة قدرها جنيهان عن سعر الاسبوع الماضي، جدير بالذكر ان إنتاج مصر من الدواجن يصل الي 1.2 مليون دجاجة يوميًا.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
وقفة تضامنية أمام السفارة المصرية بالأردن للتنديد باﻹرهاب

وقفة تضامنية أمام السفارة المصرية بالأردن للتنديد باﻹرهاب

مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك

مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب

محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب