أسعار الدواجن تشتعل بالأسواق.. وكيلو البانيه يسجل رقم تاريخي

شيماء مصطفى

واصلت أسعار الدواجن أرتفاعها بالأسواق المصرية وذلك عقب استقرارها في الأيام الماضية بالاسواق، ولم يجد المحللون الاقتصاديون اي مبرر لذلك الارتفاع الجديد خاصة في ظل تراجع الدولار في الايام الماضية امام الجنية والذي بدورة يؤدي الي تراجع الاسعار الا ان ذلك لم يحدث.

اسعار الدواجن في مصر

وشهدت اسعار الدواجن في مصر ارتفاعات تاريخية اليوم حيث سجل سعر كيلو البانيه سعرآ تاريخيآ لاول مرة في الاسواق حيث سجل سعر 77 جنيها، مقارنة بنحو 70 جنيها للكيلو، كما ارتفع أيضآ سعر كيلو الدجاج البلدي ليصل الي سعر 39 جنيها، مقارنة بنحو 34 جنيها الاسبوع الماضي وسجل سعر الدواجن البيضاء 33 جنيها للكيلو، وذلك مقارنة بنحو 30 جنيها للكيلو في الاسبوع الماضي، وبلغ سعر الكيلو المجمد 45 جنيها، مقارنة بسعر 44 جنيها الاسبوع الماضي.

أما سعر كيلو الديك الرومي فقد سجل ايضآ ارتفاعآ جديدآ في الاسواق المحلية حيث سجل سعر 45 جنيها للكيلو، واما عن البط فقد سجل تراجعآ ليباع بنحو 38 جنيها للكيلو، مقارنة بنحو 40 جنيها الاسبوع الماضي، كما ارتفع ايضآ سعر طبق البيض ليصل الي سعر 38 جنيها بزيادة قدرها جنيهان عن سعر الاسبوع الماضي، جدير بالذكر ان إنتاج مصر من الدواجن يصل الي 1.2 مليون دجاجة يوميًا.