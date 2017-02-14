فيديو| تحويل الموز الأسود إلى أصفر في دقيقة

الموز من اكثر الفواكه احتواء علي عناصر غذائية مهمه لجسم الإنسان ولكن أحيانا كثيره يصبح غير مرغوب فيه لسواد لونه علي الرغم من أن طعمه يكون لذيذا وهذا السواد أيضا يسبب الكثير من الإحراج إذا تم تقديمه لضيوف.ونتيجة لهذا وجدنا طريقه سهله وبسيطه لتحويل اللون الأسود للموز إلى اللون الأصفر مره ثانيه وفي دقيقه واحده.
فوائد الموز
حيث أن من فوائد الموز انه يعمل علي انتظام معدلات السكر في الدم بشكل ملحوظ وفعال ويعمل أيضا علي تحسين أداء الجهاز الهضمي وعمليه الهضم وله دور كبير في التخلص من كل السموم الضارة الموجودة في الجسم مما يقي الجسم من التعرض للإصابة بالكثير من الأمراض وذلك لأنة يحتوي علي نسبه كبيره من الكالسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات المختلفة.
الموز يقوي الجهاز العصبي
وأيضا له دور كبير كمحفز للإقلاع عن التدخين وتنظيف المعدة والرئتين وأيضا يقوم بتعويض الجسم عن نقص الأملاح المفقودة بصوره كبيره ويقوي الجهاز العصبي ويعني علي زيادة التركيز وزيادة عدد كرات الدم البيضاء وتنقيتها من اي شوائب ويساعد في التخلص من الاكتئاب والتوتر والقلق
وفي الفيديو السابق طريقه تحويل الموز من اللون الأسود الي لونه الأصفر الجميل
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