احذر تسخين هذه الأطعمة في الميكروويف فقد تؤدى إلى الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة

شيماء مصطفى

فرن الميكروويف هو أحدالأجهزة المنزلية التى تستعمل للطهي أو لتسخين الطعام عن طريق التدفئة العازلة حيث يستعمل هذا الفرن أشعة المكروويف التى تعمل على تسخين المواد الغذائية فى وقت قصير جدا على عكس الأفران التقليدية وعلى الرغم من ارتفاع اسعاره إلا أن الميكروويف أصبح شيئا أساسيا في المطبخ وتبحث عنه الكثير من السيدات، وذلك لسهولة استخدامه وتسخينه للطعام واختصاره للوقت.

أضرار الميكروويف

لكن كل مدى يتضح سلبيات الميكروويف والضرر الصحي الذى يسببه للأطعمة بداية من التسمم الغذائي وأمراض القلب والشرايين وأيضا الإصابة بالسرطان، وهناك أطعمة معينة لا يجب تسخينها بشكل غير تقليدي مما يجعلها تشكل خطرا على صحة الإنسان، ونذكر لكم بعض الأطعمة التي لا يجب تسخينها في الميكروويف.

1- اللحوم النية

أجريت دراسة على عدد من الأشخاص لمعرفة مدى خطورة طهى اللحوم النيئة في الميكروويف، وأظهرت الدراسة أن بعض من الذين تناولوا لحوما مطهوة في الميكروويف أصيبوا بتسمم غذائي بينما الأشخاص الذين تناولوا لحوما مطهوة على النار لم يصيبوا بأي مضاعفات خطيرة، ما يؤكد أن البكتيريا الموجودة فى الدجاج واللحوم النيه تبقى حية حتى بعد طهيها في الميكروويف.

2- الخضروات

حيث تحتوي على النترات وعندا تسخينها في الميكروويف تتحول إلى النيتروزامين والذي يؤدي للإصابة بالسرطان ولهذا ينصح بعدم تسخين الخضروات الطازجة أوالمطبوخة في الميكروويف.

3- اللحوم المصنعة

أظهرت إحدى الدراسات أن تسخين اللحوم المصنعة مثل الهامبرجر والسوسيس وغيرها يؤدي إلى زيادة الكوليسترول المؤكسد فى الدم الذي يسبب أضرار بالشرايين، و الإصابة بأمراض الاوعية الدموية والقلب.

4- الأرز

يحتوي الأرز على بعض أنواع من البكتيريا مثل البكتيريا العصوية الشمعية، وذلك نظرًا لأن تلك البكتريا العصوية تنتج جراثيم قادرة على مقاومة الحرارة، ما يجعلها تتكاثر بشكل كبير بعد إنتهاء تسخين الرز، فمن الأفضل تسخينه على النارلأن هذه البكتيريا تحتوى على نسبة عالية من السموم، وتجعل الشخص عرضة للإسهال والغثيان والقيء.