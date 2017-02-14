أخبار عاجلة

مساء dmc - حالات متوقع فيها تطبيق " قانون الطوارئ " -
مساء dmc - البرادعي : إن لم نستأصل أفكار العزل والنبذ والإقصاء فهي ستجد دوماً من يترجمها إلى عداءات -
مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك -
فيديو.. اللقطات الأولى لأتوبيس بروسيا دورتموند بعد الهجوم الإرهابي -
أيوب: الدوري مازال في الملعب -
مؤمن زكريا يحصل على راحة 48 ساعة بسبب «عش الزوجية» -
ماكيدا: غير راضٍ عن أداء الاتحاد أمام الأهلي -
البدري ينعى شهداء الوطن ويكشف أهمية الفوز على الاتحاد -
مساء dmc - دورتموند يعلن إصابة أحد لاعبيه في إنفجار إستهدف حافلة الفريق -
مساء dmc - حالة غضب داخل البرلمان بسبب مطالبة رئيس البرلمان بمحاسبة وزير الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

أعراض ودلالات الإصابة بفيرس “سي”

Google+ Print
أعراض ودلالات الإصابة بفيرس “سي” أعراض ودلالات الإصابة بفيرس “سي”

الكبد هو من اهم الأجهزة الحيوية في الجسم وله مهمه عظيمه حيث انه يساعد علي تنقيه الجسم من السموم, وله دور كبير في تحويل المواد السكرية إلى مواد دهنيه والعكس , وطبيعي انه عندما يصاب الكبد يؤثر بقوه علي صحه الإنسان.

 

 

فيروس سي هو الأخطر

 

 

ويعتبر فيروس سي هو من اخطر الأمراض التي يمكن ان تصيب الكبد , وللأسف الشديد يعاني منه الملايين خاصه في الدول الفقيرة والنامية, ويكون انتقاله عن طريق الدم الملوث واستخدام الأدوات الشخصية للشخص المصاب بالفيروس.

 

 

أعراض الإصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي :-

 

أولا: وجود ألم شديد في اعلي يمين البطن.

ثانيا: تغير لون البراز إلى اللون الطيني الباهت , وتغيير لون البول إلى اللون الداكن.

ثالثا: عدم القدرة علي القيام بالأنشطة المعتادة والشعور الدائم بالتعب والإرهاق.

رابعا: الشعور بفقدان الشهية والغثيان والترجيع.

ومن المتوقع أن تزيد فرص الشفاء إذا تم الكشف مبكرا واكتشاف المرض , وعد التعرض للمضاعفات , وتحليل الدم هو الأسلوب الأمثل لمعرفه الأجسام المضادة والتعرف علي الإصابة بشكل دقيق.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع