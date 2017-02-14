أعراض ودلالات الإصابة بفيرس “سي”

الكبد هو من اهم الأجهزة الحيوية في الجسم وله مهمه عظيمه حيث انه يساعد علي تنقيه الجسم من السموم, وله دور كبير في تحويل المواد السكرية إلى مواد دهنيه والعكس , وطبيعي انه عندما يصاب الكبد يؤثر بقوه علي صحه الإنسان.
فيروس سي هو الأخطر
ويعتبر فيروس سي هو من اخطر الأمراض التي يمكن ان تصيب الكبد , وللأسف الشديد يعاني منه الملايين خاصه في الدول الفقيرة والنامية, ويكون انتقاله عن طريق الدم الملوث واستخدام الأدوات الشخصية للشخص المصاب بالفيروس.
أعراض الإصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي :-
أولا: وجود ألم شديد في اعلي يمين البطن.
ثانيا: تغير لون البراز إلى اللون الطيني الباهت , وتغيير لون البول إلى اللون الداكن.
ثالثا: عدم القدرة علي القيام بالأنشطة المعتادة والشعور الدائم بالتعب والإرهاق.
رابعا: الشعور بفقدان الشهية والغثيان والترجيع.
ومن المتوقع أن تزيد فرص الشفاء إذا تم الكشف مبكرا واكتشاف المرض , وعد التعرض للمضاعفات , وتحليل الدم هو الأسلوب الأمثل لمعرفه الأجسام المضادة والتعرف علي الإصابة بشكل دقيق.