التحقيق مع '' أوكا وأورتيجا'' لاتهامهما بالتهرب من ضرائب

شيماء مصطفى

بدأت نيابة التهرب الضريبي، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في البلاغ المقدم من إدارة مكافحة التهرب من الضرائب، ضده المطربين الشعبين أوكا وأورتيجا لتهربهما من سداد 700 ألف جنيه نية ايحاءهما أفراح وحفلات.

وكشفت التحقيقات أن المطربين تهربا من سداد 700 ألف جنيه، خلال الفترة من 2009 حتى 2014، وأنهما ليس لهما ملف ضريبي عن تلك الفترة بعد حصر ملفات المطربين والفنانين.

كانت إدارة مكافحة التهرب من الضرائب، قد قامت بعمل حصر شامل للمتهربين من الضرائب وتبين هروب المطربين من سداد ضرائب مستحقة عليهما .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads