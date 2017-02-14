ما هي علامات الزوجة الخائنة والزوج الخائن؟

قال دكتور محمد وديد، استشاري العلاقات الزوجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلم النفس، إن هناك بعض المؤشرات التي إذا ظهرت على الزوج أو الزوجة قد تشير إلى الخيانة الزوجية، والتي لخصها كما يلي:-

1 – إذا بدأ أي طرف من الطرفين أن ينفصل عاطفياً عن الطرف الآخر فيما يُعرف بالطلاق العاطفي (التغير من حالة المشاركة والكلام إلى حالة الانعزال والصمت).

2 – الاتصال الدائم بالهاتف الخلوي (الموبايل) أو الآيباد.

3 – التغير في العادات في العلاقة الحميمية (سواء من حيث العدد أو الأداء).

4 – أن يكون الشخص عابس الوجه بشكل دائم.

وأوضح "وديد" – خلال استضافته أمس الاثنين في برنامج "ست الحسن" الذي يُعرض عبر فضائية ON Ent – أن تلك العلامات لا تدل دائماً على أن أحد الطرفين يخون الآخر ولكنها مؤشرات تستدعي الانتباه من الطرف الآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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