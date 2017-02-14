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الجيش: الإفراج عن 13 مصريًا مختطفًا بليبيا

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الجيش: الإفراج عن 13 مصريًا مختطفًا بليبيا الجيش: الإفراج عن 13 مصريًا مختطفًا بليبيا

تمكنت القوات المسلحة بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش الليبى من الإفراج عن (13) مصريًا كانوا مختطفين لدى إحدى العصابات الإجرامية المسلحة بمنطقة أجدابيا الليبية.

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي- في بيان نشرته على صفحته على فيسبوك، إنه تم الاتصال بذويهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم وعودتهم للبلاد.

وتوجهت القوات المسلحة بالشكر للقيادة العامة للجيش الليبى على التعاون المثمر والبناء فى إنهاء أزمة المختطفين المصريين.

كان أهالي المختطفين توجه باستغاثة لرئيس الجمهورية والقوات المسلحة للتحرك لتحرير زويهم وتم الوصول لمكان الاختطاف بواسطة معلومات استخباراته للمخابرات الحربية التي قامت بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش الليبي لتحرير المصريين المختطفين.

 

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