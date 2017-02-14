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أين أرباح منجم السكري ؟!

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أين أرباح منجم السكري ؟! أين أرباح منجم السكري ؟!

في اطار رده على تساؤلات النائب أحمد سمير عضو مجلس النواب حول شحنات الذهب التي تخرج من مطارات الجمهورية متجهة إلى الخارج، و حول مدى قانونية ذلك و عائده على الدولة، أجاب المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان.

و أفاد الملا بأن ما يتم استخراجه من منجم السكري و غيره من الذهب غير كامل النقاوة مما يستدعي إرساله للخارج لتنقيته في 7 معامل مختلفة، و أكد الملا أن خروج الذهب و عودته يتم بمستندات و كشوفات و ليس الأمر متروكاً على عواهله.

كما أكد الملا أن صافي أرباح الذهب المستخرج يقترب من 2.5 مليار جنيه، في حين أن اجمالي المبيعات يبلغ 2.4 مليار دولار أمريكي ( 42 مليار جنيه مصري ) ، مؤكداً توريد الأرباح للميزانية العامة بما يسهم في دفع عجلة التنمية بالبلاد.

 

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رئيس قسم الأخبار