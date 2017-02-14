أين أرباح منجم السكري ؟!

في اطار رده على تساؤلات النائب أحمد سمير عضو مجلس النواب حول شحنات الذهب التي تخرج من مطارات الجمهورية متجهة إلى الخارج، و حول مدى قانونية ذلك و عائده على الدولة، أجاب المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان.

و أفاد الملا بأن ما يتم استخراجه من منجم السكري و غيره من الذهب غير كامل النقاوة مما يستدعي إرساله للخارج لتنقيته في 7 معامل مختلفة، و أكد الملا أن خروج الذهب و عودته يتم بمستندات و كشوفات و ليس الأمر متروكاً على عواهله.

كما أكد الملا أن صافي أرباح الذهب المستخرج يقترب من 2.5 مليار جنيه، في حين أن اجمالي المبيعات يبلغ 2.4 مليار دولار أمريكي ( 42 مليار جنيه مصري ) ، مؤكداً توريد الأرباح للميزانية العامة بما يسهم في دفع عجلة التنمية بالبلاد.