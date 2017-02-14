وزيرة التضامن الاجتماعي || من يمتلك سيارة لا يستحق الدعم النقدي .. وزيادة مؤكدة للمعاشات

سمر العشري

في ظل سير المنظومة التابعة لوصول الدعم لمستحقيه ،اكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ،الدكتورة غادة والي ،ان وزارة التضامن لابد من ان توقف اعطاء الدعم النقدي لأي شخص يمتلك سيارة وذلك من خلال كلمة القتها اليوم الاثنين في الجلسة العامة للبرلمان ،منوهتا انه ان اخذ الشخص الفقير سيارة واعطاها لشخصا اخر ،فانه سيوقف الدعم النقدي عنه حسب ما ورد عن جريدة اليوم السابع .

واشارت وزيرة التضامن ان الزوج الذي يعمل بالزراعة الموسمية يستحق ان يحصل على معاش تكافل وكرامة ،واكدت انه يوجد اهتمام جدي بالمرأة الريفية ،والتي تعول اسرة واضافت ان من اكثر المستفيدين من مشروع معاش تكافل وكرامة 54% من النساء . الجدير بالذكر ان الوزيرة غادة والي وضحت ان التعديل على قانون التأمين الاجتماعي في 2016 والذي حث على النظر في زيادة المعاشات بنسبة 10%،ليتم رفع قيمة من يقبض معاش اقل من 500 جنيه ليرتفع الى ال500 جنيه كحد ادنى للمعاشات ،واكدت والي ان المستفيدين من زيادة المعاشات بلغ عددهم الى مليون و600 الف اسرة .

شبكةعيونالإخبارية

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