وزيرة التضامن الإجتماعي || قرار برفع الدعم كليا عن مالكى السيارات

سمر العشري

صرحت وزيرة التضامن الإجتماعى "غادة والي" إنها مستمرة في إعداد وتحديث برنامج "تكافل وكرامة" من أجل إيصال المعاش الى مستحقية لمساعدة محدودي الدخل وتخفيف الحمل عليه واصفتا البرنامج بالطموح مشيرة الى الإستمرار في صرف المعاشات حتى بعد إنتهاء مدة البرنامج التي تبلغ ثلاث أعوام.

ويأتى ذلك فى ضوء إعادة تقييم وضع الأسر والوضع الإقتصادى للبلاد وأوضحت الوزيرة من خلال حديثها أمام البرلمان أمس أن من يمتلك سيارة يوقف عنه الدعم النقدى فإذا كان معه سيارة بإسمه وهو فقير من الممكن أن يعطيها لشخص آخر ويوقف الدعم النقدى مؤكدة أن هذا الأمر مسئولية مشتركة ونسعى لوضع نظام يقضي على وصول المعاش لغير مستحقيه وعلى ذلك تم إرسال أسماء المستفيدين إلى هيئة المرور للوقوف على مدى إمتلاكهم سيارات.

وأضافت الوزيرة إذا كان الزوج يعمل بالعمالة الزراعية الموسمية فذلك لا يمنع من إستحقاقه المعاش من برنامج تكافل وكرامة كما وضحت أن هناك إهتمام كبير بالمرأة الريفية خاصة التي تعول مشيرة إلى أن نسبة 54% من المستفيدين هم من النساء.