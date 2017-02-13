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تأجيل إعادة محاكمة 156 متهمًا في مذبحة كرداسة لجلسة 15 فبراير

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تأجيل إعادة محاكمة 156 متهمًا في مذبحة كرداسة لجلسة 15 فبراير تأجيل إعادة محاكمة 156 متهمًا في مذبحة كرداسة لجلسة 15 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد فهمي، تأجيل إعادة محاكمة 156 متهمًا، في قضية "مذبحة كرداسة"، لجلسة 15 فبراير؛ لاستكمال المرافعة.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالميدان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

 

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