البنك المركزي: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 30.86% خلال يناير الماضي

شيماء مصطفى

أعلن البنك المركزي المصري، مساء اليوم الاثنين، تسجيل التضخم الأساسي معدلا شهريا قدره 5% خلال شهر يناير الماضي مقابل 4.35% في ديسمبر السابق له.



وأضاف البنك ـ في بيان اليوم على موقعه الكتروني ـ أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك ارتفع إلى 30.86% في يناير الماضي مقابل 25.86 % في ديسمبر الماضي.



وكان الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء قد ذكر ـ في وقت سابق ـ أن معدل التضخم قد ارتفع خلال يناير الماضي بنحو 4.3 % مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه، ليبلغ 227.5 نقطة، وأنه ـ سنويا ـ قد سجل في يناير 2017 (29.6%)، مقارنة بشهر يناير 2016.

شبكةعيونالإخبارية

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