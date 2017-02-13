أخبار عاجلة

مساء dmc - دورتموند يعلن إصابة أحد لاعبيه في إنفجار إستهدف حافلة الفريق -
مساء dmc - حالة غضب داخل البرلمان بسبب مطالبة رئيس البرلمان بمحاسبة وزير الداخلية -
مساء dmc - رئيس البرلمان يطالب الأعضاء بالإلتزام بتعليمات الأمن أثناء دخول المجلس -
مساء dmc - رئيس الوزراء يوضح لأعضاء البرلمان أسباب إعلان حالة الطوارئ ويعد بالثأر للشهداء -
والد المشتبه به في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية “ابني توفي منذ عامين” -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017 -
برومو مبارة كأس السوبر الإفريقى لكرة اليد بين الأهلى و الزمالك -
وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام -
محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب -
"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير

المنتج جمال العدل: ''محمد سعد اتجوز بفلوس سامي العدل''

Google+ Print
المنتج جمال العدل: ''محمد سعد اتجوز بفلوس سامي العدل'' المنتج جمال العدل: ''محمد سعد اتجوز بفلوس سامي العدل''

قال المنتج السينمائي جمال العدل إن الفنان محمد سعد عندما كان مقبلاً على الزواج لم يكن يملك نقوداً كافية، فذهب إلى الفنان الراحل سامي العدل وطلب منه أن يساعده، فما كان منه – سامي – إلا أن أعطاه مبلغ مالي كبير يستطيع أن يتزوج به.

وأوضح "العدل" – خلال استضافته اليوم الأحد في برنامج "تعالى اشرب شاي" الذي يُذاع عبر محطة نجو اف ام الاذاعية – أنه واخوانه اعتادوا مساعدة من يحتاج المساعدة لأنهم تربوا على ذلك.

وأضاف أن الفنان محمد سعد أراد أن يرد جميل سامي العدل عليه عندما أصبح نجم شباك، فقدم معه فيلم "اللي بالي بالك".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع