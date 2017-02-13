المنتج جمال العدل: ''محمد سعد اتجوز بفلوس سامي العدل''

شيماء مصطفى

قال المنتج السينمائي جمال العدل إن الفنان محمد سعد عندما كان مقبلاً على الزواج لم يكن يملك نقوداً كافية، فذهب إلى الفنان الراحل سامي العدل وطلب منه أن يساعده، فما كان منه – سامي – إلا أن أعطاه مبلغ مالي كبير يستطيع أن يتزوج به.



وأوضح "العدل" – خلال استضافته اليوم الأحد في برنامج "تعالى اشرب شاي" الذي يُذاع عبر محطة نجو اف ام الاذاعية – أنه واخوانه اعتادوا مساعدة من يحتاج المساعدة لأنهم تربوا على ذلك.



وأضاف أن الفنان محمد سعد أراد أن يرد جميل سامي العدل عليه عندما أصبح نجم شباك، فقدم معه فيلم "اللي بالي بالك".

شبكةعيونالإخبارية

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