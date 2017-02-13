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المؤبد لعاطل قتل جاره.. والمتهم: ''صورني عريان وفضحني''

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المؤبد لعاطل قتل جاره.. والمتهم: ''صورني عريان وفضحني'' المؤبد لعاطل قتل جاره.. والمتهم: ''صورني عريان وفضحني''

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، عاطل بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل أحد جيرانه.

كشفت تحقيقات النيابة عن قيام فرج عبد المقصود عبد العاطي أحمد "محبوس"، سائق، بقتل أحمد أنور عبد الكريم عمدًا مع سبق الإصرار إثر ما قام به المجني عليه باقتحام خصوصيته والتقاط صورة له خلسة عاريا أثناء وضعه لكريم طبي بسبب معاناته بتضخم بالبروستاتا، ونشر تلك الصور، وتداولها في منطقة سكنه بين جيرانهم، فعقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه وقال المتهم "صورني عريان وفضحني".

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أعد لقتله بمادة قابلة للاشتعال "جازولين" وضعها بداخل قارورة وما أن ظفر بالمجني عليه حتى سكبها على جسده موصلا بهذا مصدر حرارى ذو لهب مكشوف ، فأضرم النيران به قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين في التحقيقات.

كانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت حكم أول درجة بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي، إلا أن دفاع المتهم تقدم بالطعن بالنقض وتم تخفيف الحكم للسجن المؤبد.​

 

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