من هو معوض الخولى وزير التعليم العالى الجديد المرتقب 2017 وما هى السيرة الذاتية له Moawad El-Kholy

شيماء مصطفى

من هو معوض الخولى وزير التعليم العالى الجديد المرتقب 2017 وما هى السيرة الذاتية للدكتور Moawad El-Kholy كلها اسئلة كثيرة يسألها الان كل من له علاقة بالتعليم العالى فى مصر بعد توارد انباء ان اسم الدكتور معوض الخولى من بين الاسماء المتواجدة فى قائمة التعديل الوزارى والتى ستعرض على مجلس النواب الثلاثاء ، وفى حال الموافقة على قرار اختيار الدكتور معوض الخولى وزيراً جديداً للتعليم العالى فى مصر سيكون خلفاً للدكتور اشرف الشيحى الوزير السابق.

من هو معوض الخولى وزير التعليم العالى الجديد المرتقب فى مصر 2017 Moawad El-Kholy

هو أ.د معوض محمد معوض الخولى من مواليد 1959 اى يبلغ من العمر الان 58 عام ، الدكتور معوض الخولى هو رئيس جامعة المنوفية من سبتمبر 2014 وحتى الان وهو استاذ فيزياء الجوامد التجريبية ، حصل معوض الخولى وزير التعليم العالى الجديد على بكالوريوس علوم الفيزياء جامعة المنوفية بدرجة امتياز بعدها حصل على ماجستير فى علوم فيزياء الجوامد ، وفى عام 1992 حصل على الدكتوراة فى الفيزياء الاشعاعية كلية العلوم جامعة المنوفية.

الطتور معوض الخولى وزير التعليم العالى المرتقب تدرج فى الوظائف داخل جامعة المنوفية حتى اصبح رئيساً للجامعة ، حيث بدأ حياته الوظيفية معيداً فى كلية العلوم ثم مدرس ثم استاذ ثم رئيساً لقسم الفيزياء ، وفى 2013 اصبح معوض الخولى فى منصب عميد كلية العلوم ، تولى رئاسة جامعة المنوفية بعد منافسة قوية مع 13 مرشح لهذا المنصب وقتها .

source

تابعونا مع معلومات جديدة عن معوض الخولى وزير التعليم العالى الجديد.