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بعد انسحابها من مسلسل رمضان كريم .. تعرف على حقيقية مرض الفنانة روبي

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بعد انسحابها من مسلسل رمضان كريم .. تعرف على حقيقية مرض الفنانة روبي بعد انسحابها من مسلسل رمضان كريم .. تعرف على حقيقية مرض الفنانة روبي

أزمة جديدة نشبت بين روبي والمنتج احمد السبكي ولجا السبكي إلى النقابة بعدما انسحبت الفنانة من مسلسل ” رمضان كريم” الذي كانت ستشارك في بطولته برمضان القادم 2017 ، واكد نقيب الممثلين اشرف زكى في تصريحات أن روبي اعتذرت بسبب مرورها ظروف صحية غير مستقرة ومرضها، ولم يفصح عن تفاصيل المرض.

 

 

 

روبي تنسحب من مسلسل رمضان كريم

واكد مصدر مقرب من الفنانة روبي، أن السبب الحقيقي ليس مرضها وأنها لم تمر بأي أزمة صحية موخرا، واكد المصدر أن أسباب انسحابها بسبب مخرج المسلسل سامح عبد العزيز وهو زوجها أيضا، حيث حدثت موخرا مشاكل بينهما كانت سوف تودى إلى انفصالهما للمرة الثانية، ولكن جلسات صلح بينهما أعادتها مرة اخرى عن قرارها بالانسحاب من المسلسل.

 

مسلسل رمضان كريم

يذكر أن مسلسل رمضان كريم، يشارك في بطولته روجينا وحسن حسنى وأنعام سالوسة وصبري فواز ونجلاء بدر وسهر الصايغ وسيد رجب ومحمد لطفي.

 

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