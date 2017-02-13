بالصور | مديرة أعمال الفنانة شادية تكشف حقيقة إصابتها بمرض الزهايمر، هل فعلاً الفنانة شادية أصيبت بالزهايمر؟

شيماء مصطفى

زادت الشائعات وقيل وقال والتي تؤثر بشكل كبير على حياتهم بالسلب ليس بالإيجاب، وأخرها ما تم تداوله عن الفنانة شاديه التي تركت اثر في السينما المصرية بكل الأعمال التي قدمتها للوسط الفني والجمهور، ولا احد يستطيع أن ينسى أدوارها في المشاركة في كثير من الأفلام مع نجوم الشاشة المصرية.

منذ أيام قامت الفنانة شاديه بالإحتفال بيوم عيد ميلادها 83، ولكنها لم تقوم ببعض الطقوس المعينة في هذه المناسبة لأنها اصبحت متقربة إلى الله عز وجل طوال الوقت، وأصبح ليس لها أي أهتمامات بحياة الترفيه وانها تفضل قضاء وقتها في العبادة والاستغفار.

مديرة أعمال الفنانة شادية تكشف حقيقة أصابتها بمرض الزهايمر

نفت السيدة “آمال” مديرة منزل الفنانة “شادية” كل ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، حول خبر إصابة الفنانة الجميلة شادية بمرض”الزهايمر”، موكدة أن الفنانة شادية بصحة جيدة ولا تعاني من أي مرض يصيبها، ولكنها في الفترة الأخيرة بدأت تنسى بعض الأشخاص الذين لا يقمون بزيارتها فترة طويلة.

هذا الشخص هو الذي يرعى الحالة الصحية للفنانة شادية

وأوضحت من خلال حديثها أن هذا لا يعنى أنها مصابة بمرض الزهايمر، وقالت أن شادية الآن تتواجد في منزل أبن شقيقها “شاكر”، وهو يتولى رعايتها الصحية ويحاول الحفاظ على صحتها بقدر المستطاع.

بعض الصور للفنانة العظيمة شادية

شبكةعيونالإخبارية

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