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وزارة التربية والتعليم تعلن الأجازات الرسمية في الفصل الدراسي الثاني

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وزارة التربية والتعليم تعلن الأجازات الرسمية في الفصل الدراسي الثاني وزارة التربية والتعليم تعلن الأجازات الرسمية في الفصل الدراسي الثاني

قامت وزارة التربية والتعليم المصري بإعلان الخطة الزمنية الكاملة للفصل الدراسي الثاني الذي بدأ يوم أمس السبت الموافق 11 من شهر فبراير 2017، وتحتوي تلك الخطة الزمنية موعد بداية ونهاية الفصل الدراسي الثاني، بجانب موعد الإمتحانات، كما أن الخطة تحتوي بداخلها الأجازات الرسمية في الفصل الدراسي الثاني وعددها ثلاث اجازات فقط.

 

والأجازة الأولي سوف تكون يوم الأثنين الموافق 17 من شهر إبريل القادم وهي إجازة شم النسيم، والأجازة الثانية سوف تكون يوم الثلاثاء الموافق 25 من نفس الشهر وهو يوم تحرير سيناء، والأجازة الأخيرة سوف تكون يوم عيد العمال والذي يوافق الأثنين الموافق 1 من شهر مايو، وتلك هي الأجازات الرسمية فقط في هذا الفصل الدراسي.

 

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ إمتحانات شهادات النقل والشهادات المحلية يوم 13 مايو 2017، بينما إمتحانات الثانوية العامة سوف تبدأ يوم ال4 من شهر يونيو القادم، وسوف تكون إمتحانات الثانوية العامة في شهر رمضان المبارك، وقد قررت الوزارة أنه خلال شهر أبريل القادم لن يكون هناك أي إمتحانات.

صورة الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم

 

 

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