اعرف قيمة فاتورتك “لشهر يوليو” بعد تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء

شيماء مصطفى

اعلن وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، مشيرا الى تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء من أول يوليو المقبل، وهذا القرار كان فور اعتماد مجلس الوزراء لخطة الوزارة، التى اكدت مراعاتها الى محدودى الدخل، ومشاركة القادرين من أصحاب الاستهلاك العالى الجزء الأكبر من الزيادات الجديدة.

ولقد كانت هناك ارتفاعا كبيرا فى شهر اغسطس من العام الماضى وصل الى زيادة تقارب ال40% وقسمت الشرائح ووزع الدعم على سبع شرائح تبدء بمعدل استهلاك صفر الى 50 كيلو وات شهريا، واليوم نقدم لكم الخطة الجديدة فى زيادة اسعار الشرائح لتتعرف قيمة الفاتورة خاصتك خلال الشهر بعد تلك الزيادات.

بعد الزيادة الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات ستكون بـ 11 قرشا بدلا من 7.5 قروش للكيلو وات.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 19 قرشا بدلا من 14.5 قرش للكيلو وات.

الشريحة الثالثة من 100 إلى 200 كيلو وات 21 قرشا بدلا من 16 قرشا للكيلو وات.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات سيكون 42 قرشا بدلا من 35 قرشا للكيلو وات.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات سيكون 55 قرشا بدلا من 44 قرشا لكل كيلو وات.

الشريحة السادسة 651 إلى ألف كليو وات، 95 قرشا بدلا من 71 قرشا لكل كيلو وات.

الشريحة السابعة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات، 95 قرشا بدلا 81 قرشا للكيلو وات

وعلى الرغم من هذه الارتفاعات المتوالية لاسعار الكهرباء، فلا نغفل ايضا قيمة الدعم المقدم منها لجميع الشرائح والذى يبلغ عشرات المليارات ويقدم لعشرات الملايين ايضا،الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات، عددها 4 ملايين وتحصل على دعم مليار ونصف المليار جنيه شهريًا.

الشريحة الثانية عددها 3 ملايين 200 ألف، وتحصل على 2 مليار جنيه دعم شهرى.

الشريحة الثالثة، عددها 9 ملايين مواطن وتحصل على 9 مليارات جنيه.

الشريحة الرابعة، عددها 8 ملايين و300 ألف وتحصل على دعم 11 مليارا جنيه.

الشريحة الخامسة ، عددها 3 ملايين 400 ألف وتحصل على 6 مليارات جنيه دعم.

الشريحة السادسة، وعددها 287 ألف مواطن ويتم دعمهم بـ491 مليون جنيه.

الشريحة السابعة لا تحصل على دعم.