ديانة النجم “الحريري” التي كان يتمني ألا يعرفها أحد

شيماء مصطفى

يعتبر النجم عمر الحريري واحد من أهم نجوم الوسط الفني في مصر، فهو له تاريخ فني كبير جداً، وقد شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية الرائعة التي كانت محط إعجاب الكثيرين من الجمهور، سواء داخل مصر أو خارجها، وهو ما جعلة يحظي بجمهور كبير جداً في العالم العربي.

ومن المعلومات الغريبة عن النجم عمر الحريري أنه كان مسلم الديانة، ولكنه كان يتمني أن يكون إسمه فريد وليس عمر، لكي لا يتعرف علي ديانتة أحد من خلال أسمه، فإسم فريد يعتبر من الأسماء الدارجة لدي المسلمين والمسيحين علي حد سواء، بينما إسم عمر هو خاص بالمسلمين فقط وهو ما لم يكن يتمناه.

وقد كشفت إبنتة ميريت عن سبب عدم رغبة والدها في معرفة أحد ديانتة الحقيقية، حيث قالت أنه كان يري أن جمهور الممثل لا يجد أن يقتصر علي أي فئة، فيجب أن يكون جمهورة من المسلمين والمسيحين علي حد سواء، ويعامله الكل علي أنه ممثل ليس أكثر من ذلك بدون النظر لإعتبارات الديانة.