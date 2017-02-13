بالصور :إزالة كافية “كيف” الذى شهد مقتل الشاب محمود بيومى

شيماء مصطفى

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالمشاركة مع حى مصر الجديدة يوم أمس الأحد قرار الإزالة الصادر ضد كافيه ومقهى ” كييف” بشارع النزهة وذلك لإدارته بدون ترخيص وذلك بعدما انتهت النيابة العامة من معاينة المكان وتفريغ الكاميرات الخاصة به أثناء التحقيق فى قضية مقتل الشاب محمود بيومى عقب انتهاء مباراة مصر والكاميرون فى نهائى كأس الأمم الأفريقية.

صور لكافية “كيف” أثناء إزالتة

وذلك بعد شجار بينه وبين مالك الكافية بسبب المعاملة السيئة للشاب محمود بيومى وإغلاق أبواب الكافية لجمع حساب الطلبات التى تم طلبها أثناء مشاهدة المباراة وقد أسفر هذا الشجاربإصابتة بطعنات فى صدره مات على أثرها بأحد مستشفيات مصر الجديدة.

وأكد المهندس إبراهيم صابر رئيس حى مصر الجديدة أن كافيه “كيف” مخالف وليس لديه أى تراخيص من الحى أو من وزارة السياحة، لم يكن كافية “كيف ” الوحيد الذى تمت إزالته لإدارته بدون تراخيص فقد شهد الأسبوع الماضى مجموعة من الحملات بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة مصر الجديدة ضد الكافيهات المخالفة، وتمت إزالة 24 كافيه من أصل 44 كافيه مخالفا يقع بنطاق شوارع الحى بالإضافة إلى تشميع عدد كبير من الكافيهات الحاصلة على تراخيص ولم تلتزم بحد الإشغال المحدد لها من قبل الحى.