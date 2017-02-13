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كتبت على سيارتها “حمارة جديدة بالسواقة” فتحولت الى نجمة..بالفيديو

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كتبت على سيارتها “حمارة جديدة بالسواقة” فتحولت الى نجمة..بالفيديو كتبت على سيارتها “حمارة جديدة بالسواقة” فتحولت الى نجمة..بالفيديو

قد يواجه بعد المقدمين على تعلم القيادة حديثا مشكلات متعددة في بداية الامر ،ويكون الامر مختلف في بدايته حين يكون الشخص يقدم على تعلم القيادة للسيارات ويرتاد الاماكن المختصة ليتلقى التعليمات الصحيحة للقيادة ،ولكن حين يجلس الشخص خلف عجلة القيادة بمفرده ليتولى الامر ،يختلف الامر تماما عن سابقا .

 

فتصبح قيادة السيارة للشخص للمرات الاولى صعبا مهابا بعض الشيء ،ويتعامل بعض الاشخاص مع الامر بطرق مختلفة حتى يعتاد الامر ويعتاد قيادة السيارة بالطريقة السليمة دون مهابة شيء ،ولكن الامر مختلف تماما مع الفتاة اللبنانية مريم رباح ،والتي اتخذت بداية قيادتها للسيارة شكلا فكاهيا ،مما لفت اليها الانظار وجعلها حديث السوشال ميديا وبعض مواقع التواصل الاجتماعي .

 

تعليق غريب على ظهر سيارة جعل من صاحبته نجمة

ولقد تناولت بعض القنوات الفضائية موضوع مريم رباح ونشر من خلال نشرات الاخبار ،فهل تعلم يا عزيزي القارئ ما فعلته مريم رباح،؟

قامت الشابة اللبنانية مريم رباح بكتابة لافتة على خلفية سيارتها وكتبت عليها “حمارة جديدة بالسواقة ابتعدوا عني “ولقد انتشرت الصورة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية ،مما جعل من مريم رباح من فتاة تجهل القيادة الى نجمة اثارت اعجاب الملايين ،التي كتبت عبارتها بشكال فكاهي لم تقصد ما لاقت من اصداء.

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