أخبار عاجلة

مساء dmc - دورتموند يعلن إصابة أحد لاعبيه في إنفجار إستهدف حافلة الفريق -
مساء dmc - حالة غضب داخل البرلمان بسبب مطالبة رئيس البرلمان بمحاسبة وزير الداخلية -
مساء dmc - رئيس البرلمان يطالب الأعضاء بالإلتزام بتعليمات الأمن أثناء دخول المجلس -
مساء dmc - رئيس الوزراء يوضح لأعضاء البرلمان أسباب إعلان حالة الطوارئ ويعد بالثأر للشهداء -
والد المشتبه به في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية “ابني توفي منذ عامين” -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017 -
برومو مبارة كأس السوبر الإفريقى لكرة اليد بين الأهلى و الزمالك -
وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام -
محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب -
"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات

لماذا لا يلتصق الصمغ بالأنبوبة التي تحتويه؟.. اعرف السبب

Google+ Print
لماذا لا يلتصق الصمغ بالأنبوبة التي تحتويه؟.. اعرف السبب لماذا لا يلتصق الصمغ بالأنبوبة التي تحتويه؟.. اعرف السبب

بعض الأشياء والأدوات التي نقوم باستخدامها في حياتنا اليومية تثير أسئلة استفهامية عن طبيعة عملها أو مكوناتها، ومنها ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل السخرية فيما اطلق عليه البعض "أسئلة وجودية" منها "الصمغ".

الصمغ معروف بدوره في لصق المواد ببعضها البعض حتى أنه من قوته يحتاج إلى مياه ساخنة لوقت معين إذا لمست جلد الإنسان، فهل تعرف لماذا لا يلتصق الصمغ بالزجاجة التي تحتويه؟.

وأجاب موقع "wonderopolis"، على هذا السؤال بأن الصمغ يصنع من مواد كيميائية تسمى البوليمرات، والتي تكون لزجة أو لدنة، وعندما تضع الصمغ على الورق أو أي شئ تريد لزقه فإن تلك المواد الكيمائية تتعرض للهواء، مما يحول من حالته السائلة إلى الصلب. وخلال وجود الصمغ في أنبوبته فهو لا يتعرض للهواء، ولهذا يبقى في حالته السائلة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع