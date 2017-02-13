لماذا لا يلتصق الصمغ بالأنبوبة التي تحتويه؟.. اعرف السبب

شيماء مصطفى

بعض الأشياء والأدوات التي نقوم باستخدامها في حياتنا اليومية تثير أسئلة استفهامية عن طبيعة عملها أو مكوناتها، ومنها ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل السخرية فيما اطلق عليه البعض "أسئلة وجودية" منها "الصمغ".

الصمغ معروف بدوره في لصق المواد ببعضها البعض حتى أنه من قوته يحتاج إلى مياه ساخنة لوقت معين إذا لمست جلد الإنسان، فهل تعرف لماذا لا يلتصق الصمغ بالزجاجة التي تحتويه؟.

وأجاب موقع "wonderopolis"، على هذا السؤال بأن الصمغ يصنع من مواد كيميائية تسمى البوليمرات، والتي تكون لزجة أو لدنة، وعندما تضع الصمغ على الورق أو أي شئ تريد لزقه فإن تلك المواد الكيمائية تتعرض للهواء، مما يحول من حالته السائلة إلى الصلب. وخلال وجود الصمغ في أنبوبته فهو لا يتعرض للهواء، ولهذا يبقى في حالته السائلة.

شبكةعيونالإخبارية

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