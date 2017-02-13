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إيقاف الإعلامي"خالد تليمة" من قناة "أون تي في" بدون سبب واضح

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إيقاف الإعلامي"خالد تليمة" من قناة "أون تي في" بدون سبب واضح إيقاف الإعلامي"خالد تليمة" من قناة "أون تي في" بدون سبب واضح

تفاجئ الإعلامي "خالد تليمة" بخبر صادم اليوم وغير متوقع من خلال مكالمة هاتفية من إدارة قناة "أون تي في" حيث أخبره أنه تم إيقافه عن العمل ومن الأن ليس له أي علاقه بالقناة بدون إبداء أي سبب واضح.

الأمر الذي إندهش منه تليمة ونشر على صفحنه الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلا : "أن إدارة قناة Ontv أبلغته بإنتهاء علاقته بالقناة" وكان تليمة يشارك في تقديم برنامج الـ"توك شو" الصباحي "صباح أون" منذ سنوات لينتهي منه اليوم وذلك قبل إنتقال مليكتها لرجل الأعمال "أحمد أبو هشيمة" وإنهالت التعليقات من محبي تليمة التي عبرت عن حبها وتقديرها لتليمة والبعض يرى أن هذا الموقف كان متوقع.

والجدير بالذكر أن خالد تليمة من مواليد 10-6-1984 بأوسيم بمحافظة الجيزة ناشط سياسي وكاتب صحفي وإعلامي حصل تليمة علي بكالوريس كلية التجارة شعبة نظم المعلومات الإدارية عام 2005 و حاليا يدرس للحصول على درجة ماجستير الإعلام الإلكتروني حاليا بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

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رئيس قسم الأخبار