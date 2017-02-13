أسعار اللحوم والدواجن اليوم الإثنين 13 فبراير2017 في الأسواق المصرية

سمر العشري

يهتم المواطن المصري بتتبع اسعار اللحوم والدواجن لأنها من السلع الغذائية الضرورية التى لا يمكن الإستغناء عنها ولكن في الفترة إزدادت أسعار اللحوم والدواجن بشكل كبير وكان ذلك بسبب تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر الماضى مما أدى ذلك حالة من الركود والكساد في حركة البيع والشراء بسبب ارتفاع الأسعار بصورة تفوق قدرة محدودي الدخل من استهلاك اللحوم والدواجن واتجاه غالبية الناس لاستهلاك السلع البديلة عنها، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد عموما،وإليكم جدول بأسعار اللحوم والدواجن فى السوق المصرية

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين :

كيلو اللحم البتلو : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 120 جنية.

كيلو اللحم الجاموسى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 110 جنية.

كيلو اللحم الجملى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 70 و 95 جنية.

كيلو اللحم الكندوز : يتراوح سعر الكيلو ما بين 95 و 100 جنية.

كيلو اللحم المفروم : وصل سعر الكيلو إلى 120 جنية

كيلو اللحم البرازيلى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 50 و 75 جنية.

كيلو اللحم السودانى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 70 و 75 جنية.

كيلو اللحم الضأن البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 130 جنية.

كيلو اللحم الضأن المستورد : يتراوح سعر الكيلو ما بين 55 و 75 جنية.

كيلو السجق : يتراوح سعر الكيلو ما بين 65 و 80 جنية.

كيلو الكبد البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 110 جنية.

كيلو الكبدة المستوردة : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 75 جنية. أسعار الدواجن اليوم الإثنين : تعد اللحوم البيضاء ذات قوة شرائية عالية فى جميع المناطق المصرية لما تحتوية من قيمة غذائية عالية ولأنها أقل سعرا من اللحوم الحمراء الفراخ البيضاء: وصل سعر الكيلو إلى 30 جنيه.

الفراخ البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 34 جنيه.

الديك الرومي: وصل سعر الكيلو إلى 45 جنيه.

البط البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيه.

الأرانب: وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيه.

السمان: وصل سعر الكيلو إلى25 جنيه.

الحمام: وصل سعر الكيلو 45 جنية .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads