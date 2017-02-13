رد الشيخ محمد بن راشد على سؤال طرحه عمرو اديب !

سمر العشري

طرح الاعلامي عمرو أديب سؤالا للشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الامارات عن نجاح حكومتي كل من دولة الامارات والسعودية يعود كونها دولا حديثة أم غنية وفقا لتعبيره ، وتساؤل عن إمكانية تطبيق تلك التجارب في بلدان قديمة مثل السودان ومصر والعراق .

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر القمة العالمية للحكومات في دورته الخامسة في دبي، وأضاف أديب”هل من الممكن ان تكون هناك حكومة ناجحة في بلاد فقيرة عدد سكانها كبير. ولكن محمد بن راشد في رده اختار ان يضرب مثلا لبلدان لم يمنعها عدد سكانها من التقدم وتأسيس دول ناجحة مستشهدا بالصين أكبر الدول كثافة سكانية وكذلك اليابان التي تقدمت رغم قلة النفط لديها وأيضا كوريا الشمالية.

وحرص على تأكيده ان النجاح له أرقام كثيرة بخلاف الفشل الذي له رقم واحد، كما أشار في محور كلامه الى دولة ليبيا الغنية ولكن تفتقر للادارة، وأستذكر بحديثه مع الاعلامي عمرو أديب قائلا”ان دولة الامارات مع شعبها يحبون دولة مصر والمصريين كما تعلمنا ونحن صغار ذلك. مشيرا الى أن الشيخ زايد هو من أعاد مصر للصف العربي بعد الحظر الي فرضه حكام العرب رفضا لإنضمامها.

شبكةعيونالإخبارية

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