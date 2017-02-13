أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 13/2/2017 في بنك مصر

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصرفي تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط في الايام القادمة.
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الإثنين :
|لعملة
|بنكنوت
|تحويل
|شراء
|بيع
|شراء
|بيع
|
دولار أمريكي
|17.77
|17.82
|17.77
|17.82
|
يورو
|18.8504
|18.9991
|18.859841
|19.008594
|
جنيه إسترليني
|22.1041
|22.3013
|22.115155
|22.312422
|
فرنك سويسري
|17.6605
|17.8057
|17.669335
|17.814656
|
كرون دنماركي
|2.5357
|2.5557
|2.536978
|2.557002
|
دينار كويتي
|58.186
|58.3779
|58.215079
|58.40708
|
ريال سعودي
|4.7378
|4.749
|4.740151
|4.751366
|
دينار أردني
|25.0741
|25.1463
|25.086616
|25.158831
|
دينار بحريني
|47.1303
|47.2455
|47.153843
|47.269158
|
ريال قطري
|4.8799
|4.8917
|4.882297
|4.894125
|
ريال عماني
|46.1546
|46.265
|46.177723
|46.288119
|
درهم الإمارات العربية
|4.838
|4.8493
|4.840426
|4.851752
|
كرون سويدي
|1.9892
|2.0018
|1.990203
|2.002765
|
كرون نرويجي
|2.1169
|2.1393
|2.117996
|2.140361
|
دولار كندي
|13.5051
|13.6337
|13.511845
|13.640539
|
دولار استرالي
|13.5407
|13.6932
|13.54751
|13.700016
|
ين ياباني
|15.6083
|15.7802
|15.616061
|15.788075