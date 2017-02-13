أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 13/2/2017 في بنك مصر

سمر العشري

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصرفي تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط في الايام القادمة.

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الإثنين :

لعملة بنكنوت تحويل شراء بيع شراء بيع

دولار أمريكي 17.77 17.82 17.77 17.82

يورو 18.8504 18.9991 18.859841 19.008594

جنيه إسترليني 22.1041 22.3013 22.115155 22.312422

فرنك سويسري 17.6605 17.8057 17.669335 17.814656

كرون دنماركي 2.5357 2.5557 2.536978 2.557002

دينار كويتي 58.186 58.3779 58.215079 58.40708

ريال سعودي 4.7378 4.749 4.740151 4.751366

دينار أردني 25.0741 25.1463 25.086616 25.158831

دينار بحريني 47.1303 47.2455 47.153843 47.269158

ريال قطري 4.8799 4.8917 4.882297 4.894125

ريال عماني 46.1546 46.265 46.177723 46.288119

درهم الإمارات العربية 4.838 4.8493 4.840426 4.851752

كرون سويدي 1.9892 2.0018 1.990203 2.002765

كرون نرويجي 2.1169 2.1393 2.117996 2.140361

دولار كندي 13.5051 13.6337 13.511845 13.640539

دولار استرالي 13.5407 13.6932 13.54751 13.700016

ين ياباني 15.6083 15.7802 15.616061 15.788075

شبكةعيونالإخبارية

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