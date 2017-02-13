أخبار عاجلة

مساء dmc - دورتموند يعلن إصابة أحد لاعبيه في إنفجار إستهدف حافلة الفريق -
مساء dmc - حالة غضب داخل البرلمان بسبب مطالبة رئيس البرلمان بمحاسبة وزير الداخلية -
مساء dmc - رئيس البرلمان يطالب الأعضاء بالإلتزام بتعليمات الأمن أثناء دخول المجلس -
مساء dmc - رئيس الوزراء يوضح لأعضاء البرلمان أسباب إعلان حالة الطوارئ ويعد بالثأر للشهداء -
والد المشتبه به في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية “ابني توفي منذ عامين” -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017 -
برومو مبارة كأس السوبر الإفريقى لكرة اليد بين الأهلى و الزمالك -
وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام -
محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب -
"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 13/2/2017 في بنك مصر

Google+ Print
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 13/2/2017 في بنك مصر أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 13/2/2017 في بنك مصر

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصرفي تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط في الايام القادمة.

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الإثنين :

لعملة بنكنوت تحويل
شراء بيع شراء بيع

دولار أمريكي		 17.77 17.82 17.77 17.82

يورو		 18.8504 18.9991 18.859841 19.008594

جنيه إسترليني		 22.1041 22.3013 22.115155 22.312422

فرنك سويسري		 17.6605 17.8057 17.669335 17.814656

كرون دنماركي		 2.5357 2.5557 2.536978 2.557002

دينار كويتي		 58.186 58.3779 58.215079 58.40708

ريال سعودي		 4.7378 4.749 4.740151 4.751366

دينار أردني		 25.0741 25.1463 25.086616 25.158831

دينار بحريني		 47.1303 47.2455 47.153843 47.269158

ريال قطري		 4.8799 4.8917 4.882297 4.894125

ريال عماني		 46.1546 46.265 46.177723 46.288119

درهم الإمارات العربية		 4.838 4.8493 4.840426 4.851752

كرون سويدي		 1.9892 2.0018 1.990203 2.002765

كرون نرويجي		 2.1169 2.1393 2.117996 2.140361

دولار كندي		 13.5051 13.6337 13.511845 13.640539

دولار استرالي		 13.5407 13.6932 13.54751 13.700016

 ين ياباني		 15.6083 15.7802 15.616061 15.788075

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك

مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب

محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب

"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب

"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب