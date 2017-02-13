انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 2017/2/13

سمر العشري

شهد أسعار الحديد في مصر هبوط كبير ، و يرجع التراجع الكبير و المفاجئ للأسعار إلى توقف سوق العقار والتشيد بشكل كبير بعد زيادة الأسعار الجنونية لمواد البناء حيث كان السعر وصل إلى عشرة ألاف و نصف جنيه لطن الحديد، كما أن حالة الركود ووجود كميات كبيرة من الحديد بالأسواق بالإضافة إلى سعر طن الحديد المستورد المنافس أدى إلى نزول أسعار الحديد في مصر.

شبكةعيونالإخبارية

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