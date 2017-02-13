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انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 2017/2/13

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انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 2017/2/13 انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 2017/2/13

شهد أسعار الحديد في مصر هبوط كبير ، و يرجع التراجع الكبير و المفاجئ للأسعار إلى توقف سوق العقار والتشيد بشكل كبير بعد زيادة الأسعار الجنونية لمواد البناء حيث كان السعر وصل إلى عشرة ألاف و نصف جنيه لطن الحديد، كما أن حالة الركود ووجود كميات كبيرة من الحديد بالأسواق بالإضافة إلى سعر طن الحديد المستورد المنافس أدى إلى نزول الحديد في .

سعر الحديد اليوم الإثنين :

إسم الشركة إسم المنتج أقل سعر أعلى سعر
حديد عز عز 9100 جنية 9100 جنية
الدخيلة 9100 جنية 9100 جنية
حديد المصريين المصريين 9025 جنية 9025 جنية
حديد بشاي بشاي 9100 جنية 9100 جنية
الوطنية للصلب العتال 9050 جنية 9050 جنية
حديد عطيه عطيه 9050 جنية 9050 جنية
حديد المراكبي المراكبي 8900 جنية 8900 جنية
حديد الكومي الكومي
حديد المعادي المعادي 8600 جنية 8600 جنية
حديد بيانكو بيانكو 8700 جنية 8700 جنية
حديد العشري العشري 8850 جنية 8900 جنية
حديد أكتوبر أكتوبر 9050 جنية 9050 جنية
حديد الجارحي الجارحي 9050 جنية 9050 جنية
حديد الوطنية الوطنية
حديد اركو اركو 8850 جنية 8850 جنية
حديد قوطة قوطة 8600 جنية 8600 جنية
حديد سرحان سرحان 8700 جنية 8700 جنية
حديد الجيوشي الجيوشي 8850 جنية 8900 جنية
مصر ستيل مصر ستيل 8850 جنية 8900 جنية
 

سعر الأسمنت اليوم الإثنين :

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 720 جنية 720 جنية
النصر 690 جنية 695 جنية
أسمنت اسيوط المهندس 780 جنية 780 جنية
الفهد 700 جنية 700 جنية
شركة صناعات مواد البناء التعمير 690 جنية 690 جنية
أسمنت أسيك المنيا أسيك 700 جنية 700 جنية
حورس 690 جنية 690 جنية
أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية
الصخرة 680 جنية 685 جنية
أسمنت وادي النيل المصري 695 جنية 700 جنية
لافارج للأسمنت المخصوص 715 جنية 715 جنية
الممتاز 710 جنية 740 جنية
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 680 جنية 685 جنية
أسمنت العريش العسكري 710 جنية 710 جنية
أسمنت سيناء سيناء 685 جنية 690 جنية
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 750 جنية 755 جنية
السويس للأسمنت السويس 740 جنية 745 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 740 جنية 745 جنية
تكنو 700 جنية 705 جنية
أسمنت حلوان حلوان 740 جنية 745 جنية
أسمنت شورى شورى 690 جنية 690 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 715 جنية 720 جنية
السويدي السويدي 715 جنية 720 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 690 جنية 690 جنية
أسمنت بنى سويف تايتان 775 جنية 785 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 680 جنية 680 جنية
الإسكندرية للأسمت الماكس 780 جنية 785 جنية
أسمنت العامرية العامريه عاده 770 جنية 775 جنية
البرج 780 جنية 780 جنية
الساحل 850 جنية 850 جنية

 

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