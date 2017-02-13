هبوط سعر الدولار اليوم الإثنين 13/2/2017 في البنوك المصرية

سمر العشري

أعلن بنك التعمير والإسكان أنه يشتري العملة الأمريكية من المواطنين مقابل 17.60 جنيه مصري، جاء ذلك مع دخول تعاملات اليوم 13/2/2017 في البنوك والسوق السوداء لتداول العملات العربية والأجنبية، وتمر المصارف الرسمية بحالة من الترقب مع بداية أسبوع مصرفي جديد ربما يحمل العديد من المفاجآت.

على جانب آخر، خسرت البورصات العربية كثيرا في التعاملات الدولية، وسقطت بورصة الدوحة والإمارات التي تشمل أبوظبي ودبي، وحققت بورصة البحرين حالة من الثبات التام، بينما ارتفعت البورصة المصرية وبورصة مسقط بعمان، وجار صعود البورصة المصرية بسبب الانخفاض الكبير الذي حدث للدولار الأمريكي بالبنوك.

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك :

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك فيصل الإسلامي 17.65 17.75 التعمير والإسكان 17.60 17.70 البنك المصري لتنمية الصادرات 17.60 17.65 بنك مصر إيران للتنمية 17.55 17.65 البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي 17.55 17.65 البنك المركزي المصري 17.54 17.64 البنك الوطني اليوناني 17.50 17.60 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.50 17.60 بنك اتش اس بي سي 17.50 17.70 بنك أبوظبي الوطني NBAD 17.50 17.60 البنك الأهلي المصري 17.47 17.52 بنك مصر 17.47 17.52 بنك البركة 17.47 17.57 بنك قطر الوطني 17.47 17.52 البنك العربي الأفريقي الدولي 17.45 17.55 مصرف أبوظبي الإسلامي 17.45 17.55 بنك بلوم 17.45 17.55 كريدي أجريكول 17.45 17.55 البنك المصري الخليجي 17.45 17.55 الأهلي الكويتي – بيريوس 17.45 17.55 بنك قناة السويس 17.45 17.55 المصرف المتحد 17.45 17.55 بنك الكويت الوطني NBK 17.45 17.55 بنك الاستثمار العربي 17.44 17.54 البنك الأهلي المتحد 17.42 17.52 بنك الإسكندرية 17.40 17.50 البنك التجاري الدولي 17.40 17.50 بنك القاهرة 17.40 17.50 بنك المشرق 17.40 17.50

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الاثنين :

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 18.00 جنيه للشراء مقابل 18.25 جنيه للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تمر بها مصر للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء .

شبكةعيونالإخبارية

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