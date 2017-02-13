أخبار عاجلة

مساء dmc - دورتموند يعلن إصابة أحد لاعبيه في إنفجار إستهدف حافلة الفريق -
مساء dmc - حالة غضب داخل البرلمان بسبب مطالبة رئيس البرلمان بمحاسبة وزير الداخلية -
مساء dmc - رئيس البرلمان يطالب الأعضاء بالإلتزام بتعليمات الأمن أثناء دخول المجلس -
مساء dmc - رئيس الوزراء يوضح لأعضاء البرلمان أسباب إعلان حالة الطوارئ ويعد بالثأر للشهداء -
والد المشتبه به في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية “ابني توفي منذ عامين” -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017 -
برومو مبارة كأس السوبر الإفريقى لكرة اليد بين الأهلى و الزمالك -
وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام -
محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب -
"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

هبوط سعر الدولار اليوم الإثنين 13/2/2017 في البنوك المصرية

Google+ Print
هبوط سعر الدولار اليوم الإثنين 13/2/2017 في البنوك المصرية هبوط سعر الدولار اليوم الإثنين 13/2/2017 في البنوك المصرية

أعلن بنك التعمير والإسكان أنه يشتري العملة الأمريكية من المواطنين مقابل 17.60 جنيه مصري، جاء ذلك مع دخول تعاملات اليوم 13/2/2017 في البنوك والسوق السوداء لتداول العملات العربية والأجنبية، وتمر المصارف الرسمية بحالة من الترقب مع بداية أسبوع مصرفي جديد ربما يحمل العديد من المفاجآت.

على جانب آخر، خسرت البورصات العربية كثيرا في التعاملات الدولية، وسقطت بورصة الدوحة والإمارات التي تشمل أبوظبي ودبي، وحققت بورصة البحرين حالة من الثبات التام، بينما ارتفعت البورصة المصرية وبورصة مسقط بعمان، وجار صعود البورصة المصرية بسبب الانخفاض الكبير الذي حدث للدولار الأمريكي بالبنوك.

اليوم الإثنين في البنوك :

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك فيصل الإسلامي 17.65 17.75
التعمير والإسكان 17.60 17.70
البنك المصري لتنمية الصادرات 17.60 17.65
بنك إيران للتنمية 17.55 17.65
البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي 17.55 17.65
البنك المركزي المصري 17.54 17.64
البنك الوطني اليوناني 17.50 17.60
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.50 17.60
بنك اتش اس بي سي 17.50 17.70
بنك أبوظبي الوطني NBAD 17.50 17.60
البنك الأهلي المصري 17.47 17.52
بنك مصر 17.47 17.52
بنك البركة 17.47 17.57
بنك قطر الوطني 17.47 17.52
البنك العربي الأفريقي الدولي 17.45 17.55
مصرف أبوظبي الإسلامي 17.45 17.55
بنك بلوم 17.45 17.55
كريدي أجريكول 17.45 17.55
البنك المصري الخليجي 17.45 17.55
الأهلي الكويتي – بيريوس 17.45 17.55
بنك قناة السويس 17.45 17.55
المصرف المتحد 17.45 17.55
بنك الكويت الوطني NBK 17.45 17.55
بنك الاستثمار العربي 17.44 17.54
البنك الأهلي المتحد 17.42 17.52
بنك الإسكندرية 17.40 17.50
البنك التجاري الدولي 17.40 17.50
بنك القاهرة 17.40 17.50
بنك المشرق 17.40 17.50

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الاثنين :

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 18.00 جنيه للشراء مقابل 18.25 جنيه  للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تمر بها مصر للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك

مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب

محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب

"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب

"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب