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بالفيديو والصور || انهيار كوبري للمشاه علي طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي وانقسامه نصفين فوق سيارة نصف نقل

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بالفيديو والصور || انهيار كوبري للمشاه علي طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي وانقسامه نصفين فوق سيارة نصف نقل بالفيديو والصور || انهيار كوبري للمشاه علي طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي وانقسامه نصفين فوق سيارة نصف نقل

حالة من الإزدحام والتكدس المروري شهدها طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وذلك نتيجة إنهيار كوبري مشاه يبلغ إرتفاعه 6 أمتار ونصف بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، الكوبري انقسم نصفين فوق سيارة نصف نقل كاد سائقها أن يموت كانت تقف أسفل الكوبري، ولكن العناية الإلاهية أنقذته وتم نقله إلى مستشفى العامرية العام، انهيار الكوبري جاء بعد 7 أشهر فقط من إنشاؤه .

وجاء انهيار الكوبري نتيجة اصطدام “ونش” به، الإصطدام كان شديدا وأدى إلى إنقسام الكوبري نصفين وسقوطه فوق سيارة نصف نقل، رغم أنه حديث الإنشاء، انهيار الكوبري تسبب في تكدس مروري على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ما دفع الإدارة العامة لمرور الإسكندرية إلى تحويل مسار السيارات القادمة من القاهرة إلى مدخل المستعمرة .

انتقلت ادارة الحماية المدنية بمعداتها إلى مكان الحادث برئاسة اللواء عمرو جاب الله مدير الحماية المدنية-، على الفور تم إنقاذ السائق وإجرء الإسعافات الأولية اللازمة، وتم إبلاغ غرفة عمليات المحافظة والحي لعمل اللازم بشأن الكوبري، بالإضافة إلى وضع الحواجز المرورية لمنع مرور المواطنين .

ومن الجدير بالذكر أنه تم الإنتهاء من أعمال تنفيذ الكوبري من 7 أشهر فقط تحت إشراف وتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري طبقا لتصريحات اللواء أحمد بسيوني الذي أمر بتعيين خدمة مروروية 24 على الكوبري لحين الإنتهاء من إصلاح الكوبري خلال 3 أيام .

انهيار كوبرى بالاسكندرية

المحافظ ومدير الأمن

​انهيار كوبرى مرغم بالاسكندرية

جانب من انهيار الكوبرى

 

 

 

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رئيس قسم الأخبار

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