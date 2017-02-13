بالصور || انهيار سقف مستشفى على المرضى والعاملين بعد ترميمه بشهر واحد بمبلغ 4.5 مليون جنيه

سمر العشري

استمراراً لمسلسل الفساد والإهمال الذي تعيشه مصر وغياب الضمير وغياب الرقابة من المسئولين علي العاملين في الدولة فقد حدثت كارثة بمعني الكلمة فقد انهار اليوم الأحد السقف المعلق علي المرضي والعاملين بمستشفي الصحة النفسية بطنطا – محافظة الغربية مع العلم انه تم ترميم المستشفي من شهر .

وتمثل مستشفي الصحة النفسية بطنطا مركز مهم للغاية للكثير من المحافظات المجاورة ومنها الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية وقد تم تكلفت المستشفي تكلفة الترميم ب4.5 مليون جنيه وسقط اليوم السقف علي المرضي والعاملين بكل سهوله ودون ادني رقابة علي الترميمات التي تم صرف عليها هذه المبالغ الطائلة .

ومن الجدير بالذكر أن العاملين بالمستشفي قاموا بتقديم شكوي رسمية من الترميم والذي يعرض حياتهم وحياة المرضي للخطر والحوادث المفجعة ولكن كالعادة لم يلتفت إلى شكواهم إلي مسئول حتي حدث سقوط السقف علي العاملين والمرضي حيث فوجئ العاملين اليوم الأحد بانهيار السقف المعلق وسقوط جميع ما بداخله من أسلاك كهربائية وكشافات أضاءه وغيره.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads